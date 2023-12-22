2023回顧／財經界重量級人物 傳奇巨人摩爾、孟格人生謝幕

波克夏副董事長孟格11月逝世，享耆壽99歲。孟格長年來不僅是「股神」巴菲特得力副手，也是博得投資人崇敬的傳奇投資人。（路透）

巴隆周刊（Barron's）報導，2023似乎是死神特別有效率的一年，多位備受投資 人敬愛的財經界重量級人物在過去一年走下人生舞台，包括英特爾共同創辦人摩爾、波克夏 公司副董事長孟格、黑石和前摩根士丹利策略師韋恩，以及定量分析先驅畢潤宜。

摩爾定律發明人摩爾

2023年3月24日，矽谷巨人摩爾（Gordon Moore）以94高齡辭世。他不僅是半導體公司英特爾的共同創辦人，也首創「摩爾定律」，精準料中晶片容量將呈現爆發性的成長。摩爾的父親是加州聖馬刁郡警長，摩爾則更熱中於智識的追求。他早年先後任職於Shockley和Fairchild兩家半導體公司，後來辭職創業，在1968年創立英特爾，讓他躍為億萬富豪。

現任英特爾執行長基辛格說：「當時我是個22歲怪咖工程師，常跟高登（摩爾）爭辯，因為我認為x386晶片在電腦上執行不穩定。高登察納雅言的度量，容得像我這種小人物的意見。」

摩爾最著名於世的建樹，是提出「摩爾定律」，大意是積體電路（IC）上電晶體數量會每兩年增加一倍。此定律為科技業往後數十年的成長奠定基礎。摩爾本人曾謙稱：「有點好笑，摩爾定律竟成為我最出名的事蹟。那只是相對簡單的觀察罷了。」

摩爾為人既低調又有幽默感。基辛格說他最後一次拜訪摩爾時，告訴他的老長官，英特爾一座園區將以摩爾之名命名，摩爾回答：「我很榮幸。記得把我名字拼對：字母O有兩個。」

波克夏副董事長孟格

波克夏副董事長孟格（Charlie Munger）11月28日逝世，享耆壽99歲。孟格長年來不僅是「股神」巴菲特 得力的副手，本身也是博得投資人崇敬的傳奇投資人，留下無數的投資與人生金句供後人咀嚼。孟格著作「窮查理年鑑」（Poor Charlie's Almanack）的新印行版已告缺貨。

巴菲特辦公室上周向巴隆周刊表示，巴菲特將在下一份波克夏公司年報中撰文悼念孟格，所以巴菲特這段期間不接受訪談或發表有關孟格的評論。少了孟格，巴菲特明年5月4日星期六主持的波克夏年度股東會，可能失色不少。

華爾街名策略師韋恩

黑石及前摩根士丹利市場策略師韋恩（Byron Wien）10月25日以90高齡病逝，他過去近40載每逢年終發表的「十大驚奇」專欄，向來是投資人期待的新年大預言，既因內含真知灼見，也因為能跳脫框架、刺激思考。近年來在黑石與韋恩共同撰寫「十大驚奇」年度預言的同事季鐸（Joe Zidle）不再接續韋恩的這項年度預言，但上周特別撰文向韋恩過往38年的智慧致敬。

金融作家葛蘭特稱讚韋恩是「領導、交友和吸收新知與觀點的高手」。韋恩除「十大驚奇」年度清單外，也以「20條人生教訓」著稱。黑石執行長史瓦茲曼說，韋恩人生謝幕前的最後鏡頭之一，是躺在醫院病床上設法進行視訊會議連線，以身力行他第20條人生教訓：「絕不退休。工作到永久，就能活到永久。我明白，有太多生物學證據駁斥這個理論，但我還是會這麼做。」

傳奇選股大師畢潤宜

另一位華爾街傳奇畢潤宜（Laszlo Birinyi）8月21日過世，享壽79。他的遺孀吉兒畢潤宜表示，死因是慢性心臟衰竭。畢潤宜生於匈牙利，但在美國賓州成長，他曾宣稱自己對企業新聞、金融演算法甚至經濟本身都興趣缺缺，但專注於「傾聽」市場脈動，並發展出一套關於「金錢流動」的理論，使他在1990年代躍為全美數一數二的選股大師。

畢潤宜是定量分析先驅，擅長追蹤錢潮以及資金流動與資產價格的關聯性，藉此研判股價走向。

畢潤宜創立冠以自己姓氏的Birinyi Associates。31年前獲他聘用、如今接掌公司的魯賓說，畢潤宜「明白自己不必是全華爾街最聰明的人，只要是最博學多聞的即可。他對本公司擁有最精確的金融資訊引以為傲。本公司是道瓊工業平均指數本益比與股利收益率的官方提供者。」

魯賓說，畢潤宜行事一絲不苟，是個「非常認真、專注的人。嗜好與專業合而為一：股票市場。他每天早晨7點就到班，周末和夜晚也工作。但他為人也親切、慈祥。」