美大型退休基金3年投資中國逾680億 曝國安疑慮

美國最大的74個公家退休年金,有56個自2020年以來持續投資到中國,(報系資料庫)

金融專家最新報告指出,美國最大的74個公家退休年金經營方,有56個自2020年以來持續投資 到中國,砸下680多億元在中國市場,而中國仍是美國最大競爭國,恐對國家安全造成風險。

紐約郵報(New York Post)報導,這項報告是由兩黨非營利機構「未來同盟」(Future Union)所製作,文中指出,過去36個月裡,雖然華府與北京關係緊張,但那些退休年金仍大舉投資中國;報告中指出,「過去12個月裡就做了24筆投資,應被視為支持中國科技進展」、「我方研究指出,美國最大的公家退休年金裡,有四支過去幾個月裡投資到中國」。

這些投資中國公司的最大型退休基金裡,有紐約州 共同退休基金(New York State Common Retirement Fund),金額逾83億元;紐約州州內教師退休系統(New York State Teachers’ Retirement System),投資31億元。

還有數十個美國公立學校系統及大學校產基金也投資超過76億元到中國公司,其中最多者為密西根大學(University of Michigan)的15億6000萬元、德州的公立學校基金的19億7000萬元,以及加州大學董事會(University of California Board of Regents)的15億5000萬元。

未來同盟的執行長金恩(Andrew King )表示,中國對美國國家安全造成的威脅很清楚,只是美國退休人士退休金 及大學校產的經理人繼續佯裝不知道,玩忽職守,削弱美國的國家利益,現在必須停手。

金恩表示,私立大學校產也有可疑投資,罪在難逃,但他們不像公家機構,不必做相同的申報,所以總金額並不清楚。

未來同盟發現例如哥倫比亞大學、哈佛大學及芝加哥大學,都投資不詳金額到中國。該組織追查到足夠的資訊,判定普林斯頓大學至少投資1億5500萬元到中國資金,排第二的是史丹福大學,至少8000萬元;麻省理工學院至少2200萬元、杜克大學至少2000萬元、卡內基美隆大學也有超過1000萬元。