美大型退休基金3年投資中國逾680億 曝國安疑慮

美國最大的74個公家退休年金，有56個自2020年以來持續投資到中國，（報系資料庫）

金融專家最新報告指出，美國最大的74個公家退休年金經營方，有56個自2020年以來持續投資 到中國，砸下680多億元在中國市場，而中國仍是美國最大競爭國，恐對國家安全造成風險。

紐約郵報(New York Post)報導，這項報告是由兩黨非營利機構「未來同盟」(Future Union)所製作，文中指出，過去36個月裡，雖然華府與北京關係緊張，但那些退休年金仍大舉投資中國；報告中指出，「過去12個月裡就做了24筆投資，應被視為支持中國科技進展」、「我方研究指出，美國最大的公家退休年金裡，有四支過去幾個月裡投資到中國」。

這些投資中國公司的最大型退休基金裡，有紐約州 共同退休基金(New York State Common Retirement Fund)，金額逾83億元；紐約州州內教師退休系統(New York State Teachers’ Retirement System)，投資31億元。

還有數十個美國公立學校系統及大學校產基金也投資超過76億元到中國公司，其中最多者為密西根大學(University of Michigan)的15億6000萬元、德州的公立學校基金的19億7000萬元，以及加州大學董事會(University of California Board of Regents)的15億5000萬元。

未來同盟的執行長金恩(Andrew King )表示，中國對美國國家安全造成的威脅很清楚，只是美國退休人士退休金 及大學校產的經理人繼續佯裝不知道，玩忽職守，削弱美國的國家利益，現在必須停手。

金恩表示，私立大學校產也有可疑投資，罪在難逃，但他們不像公家機構，不必做相同的申報，所以總金額並不清楚。

未來同盟發現例如哥倫比亞大學、哈佛大學及芝加哥大學，都投資不詳金額到中國。該組織追查到足夠的資訊，判定普林斯頓大學至少投資1億5500萬元到中國資金，排第二的是史丹福大學，至少8000萬元；麻省理工學院至少2200萬元、杜克大學至少2000萬元、卡內基美隆大學也有超過1000萬元。