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中國電動車、太陽能產品 白宮擬提高進口關稅

編譯黃淑玲、記者陳宥菘／綜合報導
美國研擬提高中國電動車及太陽能產品關稅，圖為浙江省湖州市長興縣電廠併網光伏發電項目，員工在檢查太陽能板。(路透)
美國研擬提高中國電動車及太陽能產品關稅，圖為浙江省湖州市長興縣電廠併網光伏發電項目，員工在檢查太陽能板。(路透)

華爾街日報(WSJ)引述知情人士報導，美國正在考慮提高電動車、太陽能產品、電動車電池組等中國商品進口關稅，以扶持美國本土乾淨能源產業，對抗從中國輸入的低價產品，但尚未決定調幅。中國外交部21日回應，這是「美式保護主義」的升級版，中方堅決反對，必要時採取措施維護自身合法權益。

前總統川普任內對價值約3000億美元的中國商品加徵關稅，報導指出，拜登政府一直保留相關措施，但最近白宮與其他局處的官員重新辯論關稅問題，希望在明年初完成進行許久的關稅評估。

美國政府對中國關稅議題討論升溫，因為官員對中國清潔能源商品出口日益擔憂，隨著中國國內經濟情況欠佳，當地輸出的低價清潔能源產品正湧入全球市場。美國官員擔心，即便有現行關稅保護與新的補助措施，美國相關企業生產的產品，仍無法與中國產品競爭。

中國的電動車目前被課徵25%關稅，已有助防止獲得補貼的中國車廠搶攻美國市場。因此，如果美國對中國電動車再提高關稅，可能不會對美國消費者造成太大的立即影響。

美國研擬提高中國電動車及太陽能產品關稅，圖為蔚來ET5電動車在上海的展間展示。(...
美國研擬提高中國電動車及太陽能產品關稅，圖為蔚來ET5電動車在上海的展間展示。(路透)

消息人士透露，其他可能被調高關稅的目標是太陽能產品、電動車電池組。目前美國主要是從東南亞進口太陽能產品，而中國仍是重要的電動車電池供應國。除了可能提高乾淨能源商品的關稅之外，拜登政府也正考慮對部分沒有戰略重要性的中國出口的消費品調降關稅。

中國外交部發言人汪文斌21日回應，美國去年發布的「通膨削減法案」，是以安全為名，奉行「美國優先」，美方近期發布的所謂新規是「美式保護主義」的升級版，中方對此堅決反對。

他強調，中方敦促美方遵守世貿組織規則，維護公平競爭的貿易秩序，為各國企業提供公平、不歧視的營商環境。中方將密切追蹤後續情況，必要時採取措施維護自身合法權益。

日前北京舉行中國國際供應鏈博覽會(CISCE)，圖為中國電池巨頭寧德時代在會上展...
日前北京舉行中國國際供應鏈博覽會(CISCE)，圖為中國電池巨頭寧德時代在會上展出的超快充電動汽車電池平台。(新華社)

關稅 電動車 拜登

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