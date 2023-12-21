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如何防範iPhone被盜存款 建議手機開啟防盜保護功能

記者顏伶如／綜合報導
凡事倚賴iPhone的消費者要注意，歹徒只要竊取手機破解密碼，即可輕易的盜取使用者的銀行存款。（美聯社）
凡事倚賴iPhone的消費者要注意，歹徒只要竊取手機破解密碼，即可輕易的盜取使用者的銀行存款。（美聯社）

蘋果公司(Apple)推出新的iOS 17.3系統軟體，改善使用者個人資料遭竊的安全漏洞，但華爾街日報20日報導，即便安裝了最新軟體，個資還是會被竊，因為最大的疏漏來自使用者個人，特別是年輕的男性；報導指出，iPhone用戶除了應該開啟「設備防盜保護功能」(Stolen Device Protection)之外，最重要的是隨時注意周遭環境的可疑人物，切莫透露手機密碼。

正在戒備森嚴明尼蘇達州懲戒所(Minnesota Correctional Facilit)坐牢的26歲罪犯強生(Aaron Johnson)接受華爾街日報專訪，說明如何透過破解iPhone輕鬆取得受害者錢財的作案手段。

2021年至2022年間，強生與犯罪同夥在明尼亞波利斯(Minneapolis)酒吧作案，鎖定年輕人為對象，取得iPhone密碼，進入蘋果帳號，然後從銀行應用程式清空受害者存款，得手之後則將手機轉手出售。

明尼亞波利斯警察局逮捕紀錄顯示，強生與其他11名共犯盜取金額近30萬元。不過，強生受訪時坦承，實際竊得金額不只於此。

有搶劫、竊盜前科的強生遭勒索罪名起訴後於今年3月認罪，被判坐牢94個月；報導指出，根據強生現身說法及警方紀錄、受害者證詞，犯罪集團作案從挑選下手對象、取得手機號碼、更改手機設定、偷盜金錢到轉賣手機，幾乎是一條鞭式的作業。

強生說，夜晚時分，在燈光昏暗、人潮眾多的酒吧挑選大學生年齡、已經喝醉的年輕男子；他說，這種狀態下，年輕男性根本不知發生什麼事，女性則較有警戒心。

犯罪份子與受害者接觸，設法拉近距離，有時則以毒品做為引誘。強生自稱饒舌藝人，想與對方互加Snapchat，拿到對方手機之後則詢問密碼，伺機偷得手機，同時把密碼傳給同夥。

幾分鐘內，強生便把受害者iPhone設定更改，包括Apple ID密碼，關閉Find My iPhone尋找功能。

受害者Face ID被改成強生，並取得存在iCloud Keychain的密碼；到了清晨，他已把受害者存款轉出，使用Apple Pay購買蘋果產品，通常是1200元的iPad Pro，用來轉賣變現。

iPhone用戶應隨時注意周遭環境的可疑人物，切莫透露手機密碼。(歐新社)
iPhone用戶應隨時注意周遭環境的可疑人物，切莫透露手機密碼。(歐新社)

根據逮捕令內容，強生把竊得手機賣給英文名為「布蘭登」的蘇忠宣( Zhongshuang 'Brandon" Su，音譯)，手機下場通常送往海外銷贓。

至於如何避免成為受害者？報導建議蘋果手機用戶應該啟動「設備防盜保護功能」，為Venmo、Cash App等應用程式設定特殊密碼，社群網站照片若含密碼、社會安全號碼等個資應該刪除，並為手機設定包括數字與英文字母、保護效果較強的密碼。

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