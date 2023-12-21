少數裔受害…Rite Aid人臉辨識騷擾 與FTC和解 禁用5年

聯邦貿委會20日宣布全美連鎖藥局Rite Aid，未來五年不准在店中使用人臉辨識技術，避免侵害店中顧客的隱私權。(美聯社)

全美連鎖藥局Rite Aid被指不當使用人臉辨識技術，對店中顧客進行不公平且羞辱性的搜索，已和聯邦貿易委員會(FTC)和解；根據和解協議，Rite Aid同意不再使用這項科技，為期五年，刪除其收集到的臉部圖像，並每年向FTC通報更新相關客訴。

在Rite Aid使用人臉辨識技術下，非裔 、拉丁裔、亞裔 或女性顧客受害尤甚；聯邦貿易委員會表示，這項標誌性和解案可能引起商店、機場和會展中心使用人臉辨識科技的疑慮。

聯邦當局表示，Rite Aid在2012年10月到2020年7月期間，於數百間分店採用臉部掃描技術，運用人工智慧(AI )試圖辨識攝影機拍到的畫面，盼藉此糾舉順手牽羊和有問題的顧客。

Rite Aid未能採取相應的合理防護措施，加上這項科技惡名昭彰的匹配失誤率和種族偏見，導致員工阻止遭冤枉的顧客購物，或在許多被AI辨識出有疑慮者的親友與同事面前，指控他們曾犯下的罪行，對當事人造成「尷尬、騷擾及其他形式的傷害」。

FTC在聯邦法庭上舉證說，一名Rite Aid員工基於錯誤人臉辨識結果，搜查一名11歲的女童，讓她驚慌失措；另一個案例是，一名Rite Aid員工在人臉辨識誤認目標後，向警方舉報一名非裔顧客，而該技術要找的對象，其實是一名金髮白人女性。

Rite Aid在聲明中表示，不同意FTC的指控，但願意和解，強調僅在「少數分店」採取人臉辨識，且早在FTC開始調查的三年前，就已終止這項實驗計畫。

Rite Aid表示，「我們尊重FTC的調查，並遵守FTC保護消費者隱私的使命。」

FTC表示，Rite Aid的系統會掃描進店顧客，並與儲存大量有嫌疑或經證實的竊賊資料庫對照。

Rite Aid與兩間包商合作創建「疑犯」資料庫，其中包含數萬張圖像，其中不乏低解析度攝影機或手機拍到、噪點很多的模糊影像，這類影像讓匹配品質大幅降低。

當系統偵測到配對成功，就會通知員工密切觀察該名消費者；不當的匹配結果讓Rite Aid員工在店內尾隨，加強監視顧客甚至報警，即便他們未涉及不法。