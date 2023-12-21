新法規保護兒童網路安全 把責任從家長轉商家

聯邦新修訂法規，把保護孩童在網路世界不受侵害的責任，由家長身上轉移到軟體與數位服務商家。(美聯社)

聯邦貿易委員會(FTC)為加強保護兒童的網路安全，有關法規改為不再由家長主責把關，改由社媒軟體、電遊平台、玩具商和廣告商等商家負責使用兒童用戶資料，不得拿來作為賺錢的工具；這是「兒童網路隱私保護法」1998年立法來最大幅度的修改。

貿委會說，法規翻修的最大特色，就是將保護兒童資安 的責任從家長身上，轉移到應用軟體及數位服務商，例如，針對13歲以下兒童的廣告在新規定生效後，必須停止，也不得利用兒童客戶的手機號碼等資料，延長年輕人上網時間。簡而言之，網路服務商不得利用個資設計各式各樣的「廣告」，轟炸年輕用戶。

新規定同時加強資安標準，限制網路服務商收集兒童用戶資料的範圍及保存資料的期限。此外，學生使用的學習軟體商，也必須獲得學校的同意，才能收集學生的資料，而且目的是提高軟體的教育效用，不是作商業運用。

由於民眾越來越擔心網路對兒童構成心理健康和人身安全的風險，因此也有國會議員想另外立法，而「兒童網路隱私保護法」目前仍是美國保護兒童網路隱私最重要的聯邦法。

目前的規定是針對兒童提供的網路服務，必須獲得家長同意，才得收集、使用、分享13歲以下兒童用戶的資料，包括姓名、地址、電話號碼等。

根據現行法律，Instagram和抖音 (TikTok)等應用軟體推出的服務條件，都禁止13歲以下的兒童設定帳號；許多社交媒體和電動遊戲平台也會主動要求客戶提供生日，以確定年齡是否合法。

儘管如此，管理單位仍對科技廠商發出無數警告，說它們沒做好「年齡把關」，未經家長允許就向子女發送針對性的廣告，讓陌生人在網路上和小孩聯絡，家長要求刪除子女資料卻置之不理，凡此種種違法犯規案例，都迫使亞馬遜 、微軟、谷歌及YouTube、Epic電遊公司(Fortnite發行商)、抖音的Musical.ly等認繳數百萬元罰款。