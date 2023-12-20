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揚言攻擊紅海商船 北葉門「青年運動」有伊朗支持

編譯徐薏茹／綜合19日電
一名男子手持葉門「青年運動」已故領導人胡塞的照片，在色列占領區參加抗議活動。（路透）
一名男子手持葉門「青年運動」已故領導人胡塞的照片，在色列占領區參加抗議活動。（路透）

伊朗支持的葉門什葉派叛軍「青年運動」(Houthi)頻頻攻擊紅海上的商船，迫使大型航運與石油公司避開紅海路線，可能對全球經濟造成衝擊，外界也擔憂青年運動組織的攻擊將使以哈戰爭升級為更廣泛的區域衝突。

有線電視新聞網報導青年運動又稱為「真主虔信者」(Ansarallah)，是葉門近十年內戰的其中一方勢力，於1990年代興起，其領袖胡塞(Hussein al-Houthi)建立「青年信仰者」(Believing Youth)，為伊斯蘭教什葉派分支宰德派(Zaidism)的宗教復興運動。

宰德派統治葉門長達幾世紀，但在1962年內戰後掌權的遜尼派政權統治下被邊緣化；胡塞成立青年運動以代表宰德派，並抵抗激進的遜尼派，尤其是來自沙烏地阿拉伯的瓦哈比派(Wahhabi)思想。

1990年南北葉門統一後的首任葉門總統沙雷(Ali Abdullah Saleh)最初支持青年信仰者，但隨著該組織的聲望提高，以及反政府言論加劇，對沙雷形成威脅；2003年，沙雷支持美國入侵伊拉克，許多葉門人反對，事態發展至頂點。

對胡塞來說，這次分歧是一次機會，他利用公眾的憤怒組織大型示威運動，經過數月的混亂後，沙雷對胡塞發出逮捕令。

2004年9月胡塞被葉門軍隊所殺，但他的運動仍持續，隨著愈來愈多戰士加入，青年運動武裝力量不斷擴大，2011年的早期「阿拉伯之春」(Arab Spring)運動使他們壯膽，控制北部的薩達省，呼籲結束沙雷政權。

沙雷2011年同意將權力移交給副總統哈迪(Abd-Rabbu Mansour Hadi)，但這一政府已經不受歡迎，青年運動於2014年再度襲擊，掌控葉門首都沙那的部分地區，最終於隔年年初攻進總統府。

哈迪逃往沙烏地阿拉伯，沙烏地阿拉伯應其請求於2015年3月對青年運動發起戰爭，原以為將快速落幕的戰爭卻延續了數年，2022年終於簽署停火協議，協議於六個月後失效，但交戰雙方並未恢復全面衝突。

聯合國表示，葉門戰爭已演變為世界上最嚴重的人道主義危機，戰爭期間已造成近25萬人喪生。

自停火以來，青年運動鞏固北葉門大部分地區的控制，該組織也尋求與沙烏地阿拉伯達成協議，以永久結束戰爭，並鞏固他們的地位。

沙烏地阿拉伯 石油 伊朗

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