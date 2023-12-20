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葉門「青年運動」稱：每12小時就攻擊紅海船隻 美率多國聯盟護船

編譯中心／綜合報導
美國主導倡議由多國組成護航艦隊保護商船航行紅海，但中東國家皆未加入。圖為已遭葉門叛軍「青年運動」挾持的貨運船Galaxy Leader。（路透）
美國主導倡議由多國組成護航艦隊保護商船航行紅海，但中東國家皆未加入。圖為已遭葉門叛軍「青年運動」挾持的貨運船Galaxy Leader。（路透）

以色列19日繼續轟炸飽受蹂躪的加薩走廊。支持巴勒斯坦的葉門叛軍「青年運動」(Houthi)則誓言，將繼續在紅海攻擊與以色列有關的目標，無視美國率領的約12國聯盟聯手護航。

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)的衝突也延燒其他地區，與伊朗結盟的葉門叛軍組織「青年運動」持續以飛彈及無人機，攻擊紅海上船隻。

為此，美國19日宣布成立12國聯盟，以保護穿越紅海船隻免遭「青年運動」的飛彈和無人機攻擊，但「青年運動」表示，他們無論如何都會繼續下去，可能每12小時進行一次海上行動。

「青年運動」發言人阿布杜沙蘭(Mohammed Abdulsalam)告訴路透：「無論是否有成立海軍聯盟，我們對於巴勒斯坦問題的立場不會改變。」

阿布杜沙蘭還指稱，只有以色列船隻，或是前往以色列的船隻會淪為攻擊目標。

路透報導，以色列最新飛彈攻擊擊中加薩走廊(Gaza Strip)南部拉法(Rafah)地區，當地最近幾週聚集了數十萬巴勒斯坦難民。根據當地衛生官員，這次攻擊至少造成20人死亡、數十人受傷。

加薩衛生部發言人奇德拉(Ashraf al-Qidra)指出，以色列也空襲加薩北部，導致加薩市(Gaza City)邊緣的賈巴利亞(Jabalia)難民營13人喪生、約75人受傷。

除加薩以外，

以色列 加薩 巴勒斯坦

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