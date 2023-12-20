我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百人請願 以范士丹命名舊金山國際機場

香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順、李心潔救援難補錢坑

哈瑪斯公布影片 以色列3名高齡人質 出聲盼獲釋

編譯中心／綜合報導
「哈瑪斯」19日公布影片，三名年約八旬的以色列人質坐在椅子上要求獲釋。(取自X平台半島電台)
「哈瑪斯」19日公布影片，三名年約八旬的以色列人質坐在椅子上要求獲釋。(取自X平台半島電台)

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」(Hamas)19日公布影片，內容是哈瑪斯10月7日突襲以色列時擄走的三名年約八旬的以色列人質；以色列譴責這是「犯罪、恐怖主義的影片」。

這支標題為「別讓我們在這裡老去」(Don't let us grow old here)的影片顯示三名滿面鬍鬚的男子坐在椅子上要求獲釋，拍攝地點不明。

以色列媒體報導，這三名人質分別是79歲的貝利(Chaim Peri)、80歲的麥茨格(Yoram Metzger)和84歲的古柏(Amiram Cooper)，他們來自哈瑪斯10月7日攻擊目標之一的尼爾奧茲(Nir Oz)集體農場(Kibbutz)。

貝利對著攝影機說，他和其他年紀大且身體有恙的人質「在非常嚴苛的環境下備受煎熬」，央求以色列確保他們無條件獲釋。

麥茨格的媳婦艾雅拉(Ayala Metzger)說，看到影片，她既開心又震驚，開心的是得知人質們還活著，震驚的是看到他們鬍子沒刮、消瘦、虛弱蒼白的樣子。

以色列軍方發言人哈加里(Daniel Hagari)：「這是一支犯罪恐怖影片，顯示哈瑪斯對待無辜、年老且需要醫療關注的平民有多殘暴。」

哈加里在電視轉播的簡報會中向三名人質喊話：「我們正盡一切力量把你們安全接回來。」

依據以色列官方數據統計，哈瑪斯10月7日對以色列發起前所未見的突襲，殺害約1140人，大多是平民。以色列當局表示，另有約250名人質遭擄走，目前還有129人仍被扣在加薩(Gaza)。

加薩衛生部則表示，自雙方戰爭開打以來，超過1萬9450名加薩人命喪以色列之手，多數是婦孺。

以色列 哈瑪斯 加薩

上一則

2024大選前Google限制提問 聊天機器人無法有問必答

下一則

揚言攻擊紅海商船 北葉門「青年運動」有伊朗支持

延伸閱讀

以軍：加薩大量平民死傷 是消滅哈瑪斯代價

以軍：加薩大量平民死傷 是消滅哈瑪斯代價
曾與遭以軍誤殺3人質關一起 泰籍生還者悲痛

曾與遭以軍誤殺3人質關一起 泰籍生還者悲痛
哈瑪斯「生財有道」 財務狀況足可支持戰爭

哈瑪斯「生財有道」 財務狀況足可支持戰爭
哈瑪斯公布影片 以色列3名超過80歲人質懇求祖國救人

哈瑪斯公布影片 以色列3名超過80歲人質懇求祖國救人

熱門新聞

司法部宣布破獲一個殺豬盤集團，裡面有三位華人，騙取款項高達8000萬元。殺豬盤經常利用民眾寂寞的心理詐騙金錢，許多受害者都是華人。（路透）

跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔

2023-12-14 21:36
「護照制度改革暨避免積案法案」(Passport System Reform and Backlog Prevention Act)13日在兩黨國會議員全面支持下，在眾院外交委員會(House Foreign Affairs Committee)通過表決。（美聯社）

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

2023-12-15 11:34
波士頓市長吳弭，13日對誤發市府聖誕派對只限少數族裔市議員參加一事，表示誤發是「無心之過」。圖為吳弭接受世界日報專訪。（記者何卓賢／攝影）

波士頓市長吳弭辦聖誕派對 遭引議「種族隔離」

2023-12-13 23:16
拜登總統車隊17日晚間在德拉瓦州威明頓市遭一輛SUV撞上，特勤人員立刻將肇事車輛包圍，並調查駕駛。（路透）

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

2023-12-17 21:21
常常運動養成良好習慣，，飲食也必須吃的健康營養。（Pexels）

快看世界／常運動、身材好卻還是高體脂 原因出在這

2023-12-15 15:18
緬甸多地秩序混亂，政府有時也難以控制。圖為緬甸首都仰光。(路透)

遭綁架7月 中國男子逃出緬甸詐騙基地 曝光內部影像機密

2023-12-18 11:36

超人氣

更多 >
便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思
存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果

存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果
長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂
不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決
華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單