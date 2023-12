哈瑪斯公布影片 以色列3名高齡人質 出聲盼獲釋

「哈瑪斯」19日公布影片,三名年約八旬的以色列人質坐在椅子上要求獲釋。(取自X平台半島電台)

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯 」(Hamas)19日公布影片,內容是哈瑪斯10月7日突襲以色列 時擄走的三名年約八旬的以色列人質;以色列譴責這是「犯罪、恐怖主義的影片」。

這支標題為「別讓我們在這裡老去」(Don't let us grow old here)的影片顯示三名滿面鬍鬚的男子坐在椅子上要求獲釋,拍攝地點不明。

以色列媒體報導,這三名人質分別是79歲的貝利(Chaim Peri)、80歲的麥茨格(Yoram Metzger)和84歲的古柏(Amiram Cooper),他們來自哈瑪斯10月7日攻擊目標之一的尼爾奧茲(Nir Oz)集體農場(Kibbutz)。

貝利對著攝影機說,他和其他年紀大且身體有恙的人質「在非常嚴苛的環境下備受煎熬」,央求以色列確保他們無條件獲釋。

麥茨格的媳婦艾雅拉(Ayala Metzger)說,看到影片,她既開心又震驚,開心的是得知人質們還活著,震驚的是看到他們鬍子沒刮、消瘦、虛弱蒼白的樣子。

以色列軍方發言人哈加里(Daniel Hagari):「這是一支犯罪恐怖影片,顯示哈瑪斯對待無辜、年老且需要醫療關注的平民有多殘暴。」

哈加里在電視轉播的簡報會中向三名人質喊話:「我們正盡一切力量把你們安全接回來。」

依據以色列官方數據統計,哈瑪斯10月7日對以色列發起前所未見的突襲,殺害約1140人,大多是平民。以色列當局表示,另有約250名人質遭擄走,目前還有129人仍被扣在加薩 (Gaza)。

加薩衛生部則表示,自雙方戰爭開打以來,超過1萬9450名加薩人命喪以色列之手,多數是婦孺。