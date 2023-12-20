紅海危機 國際商船多選擇繞道 運費恐大漲
就在美國宣布要率領多國特遣艦隊，保護紅海商業交通安全幾個小時之後，國際航運巨擘「快桅」(A.P. Moller-Maersk)宣布，旗下船舶將繞道非洲西南的好望角，代替紅海航道；這項宣布透露出清晰的訊息：貨運公司、石油公司及保險業者對紅海這條世上最重要商業航線之一可能發生卡堵，依然顧慮重重。
華爾街日報(WSJ)19日報導，葉門青年運動(Houthi)在伊朗撐腰之下，武力足以對商船發動攻擊，對美國主導的國際海軍，仍是一大威脅，18日便再發生兩起；青年運動攻擊商船的地點大多在紅海南端的曼德布海峽(Bab el-Mandeb)。
遭青年運動攻擊之虞升高，迫使很多世上最大貨運公司尋找替代航線。
商船如果從亞洲繞道非洲運至歐洲，估計每趟要多十天，並增加數千萬美元成本，運費恐跟漲。
美國生怕商業航運遭大規模岔斷，致商品及能源價格上漲，通膨力道再起，本周已表示，海軍將率領由大約12國船艦組成的艦隊，制止青年運動的攻擊。
航運業老闆及專家指出，快桅19日小心翼翼的因應，凸顯許多地緣政治及物流挑戰仍然存在。
紅海航線連通地中海及印度洋，北端重心為蘇伊士運河，南方即為曼德布海峽；兩處海峽加上埃及的管線，占世上海路運輸石油的12%、液化天然氣的8%。船舶經紀公司克拉克森(Clarksons)指出，兩成以上世上貨櫃輪行經蘇伊士海峽。
多國海上艦隊將伴同個別或多艘商船，以慢速穿越紅海航線。
參謀首長聯席會議主席布朗(CQ Brown)表示，多國海軍特遣艦隊確實有助於提升安全感，讓航運公司覺得安全，業務可以營運，但也吸引更大的國際矚目，注意青年運動這種攻擊對國際貨運的影響。
紅海航線以往遇到海盜在幾內亞灣(Gulf of Guinea)及西非外海攻擊商船，但在國際海軍艦隊協助下，大多已遭遏止，只是青年運動的攻擊代表出現新的威脅。相形海盜，青年運動顯然備有一堆飛彈及無人機；分析家指出，雖說無人機比起飛彈殺傷力較小，但更易穿透防線，讓艦隊裡的一些軍艦更難擊落。
退役海軍艦長莫蘭(Gene Moran)表示，與1980年代兩伊戰爭時不同的是：目前經過兩海岸的貨運量遠大得多，仰賴艦隊護航很合理；他預測美國可能很快必須由陸上打擊青年運動目標，斬草除根，不能容許國際海峽受阻如此。
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