紅海危機 國際商船多選擇繞道 運費恐大漲

國際商船繞道示意圖。(資料來源：路透 整理、製表：編譯陳韻涵)

就在美國宣布要率領多國特遣艦隊，保護紅海商業交通安全幾個小時之後，國際航運巨擘「快桅」(A.P. Moller-Maersk)宣布，旗下船舶將繞道非洲西南的好望角，代替紅海航道；這項宣布透露出清晰的訊息：貨運公司、石油 公司及保險業者對紅海這條世上最重要商業航線之一可能發生卡堵，依然顧慮重重。

華爾街 日報(WSJ)19日報導，葉門青年運動(Houthi)在伊朗 撐腰之下，武力足以對商船發動攻擊，對美國主導的國際海軍，仍是一大威脅，18日便再發生兩起；青年運動攻擊商船的地點大多在紅海南端的曼德布海峽(Bab el-Mandeb)。

美國主導倡議由多國組成護航艦隊保護商船航行紅海，但中東國家皆未加入。圖為已遭葉門叛軍「青年運動」挾持的貨運船Galaxy Leader。（路透）

遭青年運動攻擊之虞升高，迫使很多世上最大貨運公司尋找替代航線。

商船如果從亞洲繞道非洲運至歐洲，估計每趟要多十天，並增加數千萬美元成本，運費恐跟漲。

美國生怕商業航運遭大規模岔斷，致商品及能源價格上漲，通膨力道再起，本周已表示，海軍將率領由大約12國船艦組成的艦隊，制止青年運動的攻擊。

航運業老闆及專家指出，快桅19日小心翼翼的因應，凸顯許多地緣政治及物流挑戰仍然存在。

紅海航線連通地中海及印度洋，北端重心為蘇伊士運河，南方即為曼德布海峽；兩處海峽加上埃及的管線，占世上海路運輸石油的12%、液化天然氣的8%。船舶經紀公司克拉克森(Clarksons)指出，兩成以上世上貨櫃輪行經蘇伊士海峽。

多國海上艦隊將伴同個別或多艘商船，以慢速穿越紅海航線。

參謀首長聯席會議主席布朗(CQ Brown)表示，多國海軍特遣艦隊確實有助於提升安全感，讓航運公司覺得安全，業務可以營運，但也吸引更大的國際矚目，注意青年運動這種攻擊對國際貨運的影響。

紅海航線以往遇到海盜在幾內亞灣(Gulf of Guinea)及西非外海攻擊商船，但在國際海軍艦隊協助下，大多已遭遏止，只是青年運動的攻擊代表出現新的威脅。相形海盜，青年運動顯然備有一堆飛彈及無人機；分析家指出，雖說無人機比起飛彈殺傷力較小，但更易穿透防線，讓艦隊裡的一些軍艦更難擊落。