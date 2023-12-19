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大批無證客企圖跳上貨運火車 2鐵路過境橋暫關閉

編譯徐薏茹／綜合18日電
大量無證客透過火車湧入德州，逼得海關及邊境管理局關閉兩處美墨邊境的火車大橋。（美聯社）
大量無證客透過火車湧入德州，逼得海關及邊境管理局關閉兩處美墨邊境的火車大橋。（美聯社）

由於穿越邊境的無證移民人數激增，聯邦海關及邊境保護局(US Customs and Border Protection，CBP)因應大批移民乘坐火車前往美國以及走私者利用鐵路偷渡入境，已宣布18日起暫時關閉德州伊戈帕斯(Eagle Pass)及艾爾帕索(El Paso)兩處國際鐵路過境橋，人力將轉用於處理移民湧入的問題。

網上影片顯示，大批無證移民在墨西哥境內鐵路沿線，企圖跳上駛往美國的貨運火車。

CBP表示，無證移民潮是由跨國犯罪組織和集團精心策畫的錯誤資訊所促使，聲明中說：「在觀察到走私集團透過貨物列車從墨西哥運送無證移民的情況最近再次興起後，CBP正採取額外行動，增加人力並處理這一令人擔憂的發展，包括與墨西哥當局合作。」

據有線電視新聞網(CNN)先前報導，過去幾周，拜登政府已經關閉伊戈帕斯、亞利桑納州路克維爾(Lukeville)、加州聖思多羅(San Ysidro)的入境關卡，禁止車輛或行人通過。

當局聲明指出：「CBP將繼續根據需要，以我們的邊境安全任務為優先，以因應不斷變化的情勢。」

國土安全部(Homeland Security)官員表示，邊境當局17日在德州德里歐(Del Rio)逮捕近3000名無證移民，在艾爾帕索逮捕約1300名無證移民，聯邦人力等資源已吃緊。伊戈帕斯位於德里歐邊境巡邏區。

邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)土桑區域長馬德琳(John Modlin)表示，光是在12月的頭14天，僅在土桑邊境巡邏區就逮捕逾3萬7000名無證移民，該區域包括路克維爾。

邊境巡邏隊隊長歐文斯(Jason Owens)在接受CNN採訪時透露，邊境當局11月在入境關卡之間逮捕約19萬2000名無證移民，比10月逮捕的18萬8000名無證移民多了2%。

移民 CBP 墨西哥

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