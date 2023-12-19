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參院邊境法案僵持 2黨領袖都稱需要時間 聖誕前難過關

編譯陳韻涵／綜合18日電
參院兩黨對邊境政策歧見仍大，聖誕節之前難以過關。圖為參院多數黨領袖舒默。（路透）
參院兩黨對邊境政策歧見仍大，聖誕節之前難以過關。圖為參院多數黨領袖舒默。（路透）

在白宮和參院兩黨代表連日談判下，參院仍就邊境法案僵持不下，磋商代表已表明，聖誕節前將難以產出文本，遑論投票通關。

參院18日希望推動金援烏克蘭、以色列、台灣和美國邊境安全的1100億元補充開支法案磋商，但部分共和黨議員直言，不可能在假期前夕通過相關法案。

共和黨聯邦參議員強生(Ron Johnson)聲明表示，「雖然參院領導階層尚未承認，磋商員已表示，在1月8日回歸議會前撰寫法案並交付投票是不可能的。我樂意讓磋商員在休會期間繼續工作，那麼就有機會全面審查、辯論並修正內容。」

數小時後，參院少數黨黨鞭熊恩(John Thune)告訴「有線電視新聞網」(CNN)，這星期「不可能」投票。

強生及14名共和黨參議員17日寫信給參院共和黨會議主席巴拉索(John Barrasso)，訴求在參院明年1月回歸後當面討論；信中寫道，「與意圖開放邊境且造就當前危機的民主黨議員倉促密談，無法確保邊境安全」，訴求明年起，採取「公開、透明」的程序。

未參與信件聯署的共和黨聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)18日表示，拜登總統及其政府「拖慢」磋商程序。

拜登10月把金援烏克蘭、以色列、台灣和邊境預算綁在一起，要求國會在休會前通過法案，否則形同贈送俄羅斯總統普亭「聖誕大禮」。

但國會共和黨議員人拒絕提供資金，除非實質改革庇護政策或對金援烏克蘭提出適當保障。

領導共和黨議員磋商的同黨參議員藍福德(James Lankford)上周末就庇護提案的各個方面努力，但截至18日下午還沒有任何消息宣布；藍福德上周表示，「邊境安全的議題顯然重要，要等到何時才處理？」

支持援烏的參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)則表示，「多年來邊境執法失敗的影響錯綜複雜，邊境安全政策很困難，磋商代表明白這點，達成協議並制定法案內容需要時間。」

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)也感謝磋商代表加班討論議程；舒默表示，「找到折衷共識特別難，雙方都必須接受，勢必要妥協，這還需要一些時間才能做到。」

參院兩黨對邊境政策仍存歧見，預計在聖誕節前很難過關。圖為參院少數黨領袖麥康諾。（...
參院兩黨對邊境政策仍存歧見，預計在聖誕節前很難過關。圖為參院少數黨領袖麥康諾。（美聯社）

參院 共和黨 參議員

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