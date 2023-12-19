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路透：川普若回鍋白宮 將大舉任用死忠派

記者張聲肇／綜合報導
川普若再當選，將任命忠於自己的官員，大幅改變美國的立場。圖為川普的擁護者。(美聯社)
川普若再當選，將任命忠於自己的官員，大幅改變美國的立場。圖為川普的擁護者。(美聯社)

路透報導，前總統川普如果回任，將大舉任用死忠派，採行更孤立主義的政策，影響對中貿易、烏克蘭戰爭等政策，大幅改變美國的外交立場。

路透採訪了近20名川普現在與過去的助理級外交官後，得出如上結論。

報導說，川普在2017至2021年任內，自己任用的高官，時常對他想要做的事「緩步而行」，「棄置不行」，或「慢慢勸到他乾脆放棄」，例如，前國防部長艾思博(Mark Esper)在回憶錄中，就道出兩度反對川普打算用飛彈轟炸墨西哥毒梟。

川普若再當選，將任命忠於自己的官員，大幅改變美國的立場。圖為川普的擁護者。(路透...
川普若再當選，將任命忠於自己的官員，大幅改變美國的立場。圖為川普的擁護者。(路透)

不過，就是被自己人擋住太多次了，他的第四也是末任的前白宮國安顧問歐布萊恩(Robert O'Brien)說，川普後來終於體會出「人事即政策」的道理，尤其執政初期，「很多人都在遂行自己的政策，不是總統的政策。」

也因此，川普如果再回白宮，一定會大舉任用死忠派，尤其國防、外交和情報單位，才能快速、有效執行外交優先事項。他在競選期間，已表明要派遣特戰部隊對付墨西哥毒梟；助理說，削減對歐洲的軍事援助、縮小與中國的經濟關係，也是他的「必行」政策。

現仍是川普顧問的歐布萊恩說，歐洲的北約盟國不把國防預算提高至國內生產總值(GDP)的2%以上的話，川普一定會對它們祭出貿易關稅。

路透說，明年11月如果川普打敗拜登，白宮主人絕對是「比現在更大膽」，也更懂得如何在國內外弄權的總統。也因此，各國執政權紛紛打聽，回任的川普到底會端出甚麼樣的決策。外交方面，他沒有明言，只大概保證，在24小時內結束烏克蘭戰爭。

兩名歐洲外交官已對各自母國政府發出電報，要求自己的政府備妥「世界末日」方案，根據的是此一「假定情況」：川普矢言打破華府官僚體系，整死每一個政敵，讓美國的三權相互制衡體制徹底弱化。

川普時代的國防部助理次長麥羅伊(Michael Mulroy)說，川普回任的話，可能會任用「認同孤立主義的外交政策」，並且「不可能和他作對」的人，即重點在於「美國優先」，全球化次之，和「絕對忠誠」。

川普 白宮 墨西哥

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