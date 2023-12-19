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杭特逃漏稅 拜登42歲女兒也被爆欠稅5000元

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統42歲女兒艾希莉‧拜登現在也被爆料欠稅。(路透)
拜登總統42歲女兒艾希莉‧拜登現在也被爆料欠稅。(路透)

拜登總統53歲次子杭特‧拜登(Hunter Biden)逃漏聯邦所得稅遭檢察官起訴之後，42歲女兒艾希莉‧拜登(Ashley Biden)現在也被爆料欠稅。賓州政府稅務機關留置權(liens)資料顯示，艾希莉‧拜登從2015年開始欠稅，積欠個人所得稅約5000元。

對於納稅人欠稅，政府機關數次嘗試追討未果之後，有權對納稅人名下房地產或資產聲請稅務留置權。

福斯數位新聞(Fox News Digital)18日報導，賓州稅務廳費城郡辦公室12月1日通知艾希莉‧拜登，由於欠稅金額、滯納利息及其他罰款，包括不動產、私人資產等名下財產已遭賓州政府聲請留置權。

通知函指出，聲請留置權的欠稅事實起於2015年1月1日，直到2021年1月1日結束。報導指出，通知函上註明的時間包括拜登擔任副總統期間，一直到拜登贏得2020年大選後即將宣誓就職之前。

非營利右派組織「馬可波羅」(Marco Polo)創辦人、前任川普白宮助理齊格勒(Garrett Ziegler)受訪時說，艾希莉‧拜登欠稅的嚴重程度遠遠不及哥哥杭特‧拜登，但拜登經常提到有錢人、有關係的人沒有公平繳稅，一般民眾已沒辦法承受更重的稅負，但拜登自己的兩個已成年孩子卻都沒繳稅。

齊格勒說：「這是拜登粗心草率的另一個實例。」他表示，身為第一家庭行事應該謹慎小心一些，確保家庭成員沒有稅務留置權的問題，尤其是即將進入大選年之際。

齊格勒成立「拜登筆電媒體」網站(BidenLaptopMedia.com)，網站內容包括杭特‧拜登筆記型電腦在2018年至2019年間流出的近萬張照片。齊格勒說，網站工作人員在費城郡法院系統進行例行搜尋時，發現艾希利莉‧拜登被發布稅務留置權的紀錄。

1981年出生的艾希莉‧拜登是拜登與吉兒‧拜登所生的唯一孩子。艾希莉‧拜登職業生涯以社會工作、倡議運動及慈善活動為主，擁有賓州大學社會政策及管理碩士學位，2007年至2012年間任職德拉瓦州兒童、青少年及家庭服務廳，目前服務於司法改革組織「德拉瓦司法中心」。

杭特‧拜登 賓州 費城

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