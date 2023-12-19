我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦護照重回疫前 最快6周取件 急件2~3周搞定

風暴強襲東岸 多地暴洪至少4死 70萬人無電可用

拜登民調34%創下新低 不滿意度超過6成

編譯莊瑞萌／綜合18日電
拜登總統的民調支持度屢創新低，有更多選民不認同他的施政表現。(美聯社)
拜登總統的民調支持度屢創新低，有更多選民不認同他的施政表現。(美聯社)

孟莫斯大學(Monmouth University)最新民調顯示，拜登總統支持率創下新低，僅剩34%，而且不滿意度已超越六成，其中不滿意拜登處理通膨與移民問題的比率都超過六成以上。

孟莫斯大學18日公布的民調結果指出，有61%的受訪者不滿意拜登任內的表現。近幾個月來，拜登支持率一直在40%以下徘徊，而且距離2024年大選日期僅剩不到11個月。

除此之外，這次民調也顯示，目前拜登的支持率低於本月初由華爾街日報(Wall Street Journal)進行的民調，該民調顯示拜登支持率為37%，而且若以2024年大選對戰組合來看，拜登仍落後共和黨陣營的前總統川普。

孟莫斯大學的民調顯示，每10個美國人只有三人認為拜登在任內曾積極處理自己最重視的問題，若以特別議題來看，68%受訪者並不滿意拜登處理通膨問題的表現，69%不滿意其處理移民問題，以及54%的人不滿意拜登政府處理氣候變遷問題的表現。

另外，53%的人不滿意拜登在就業和失業方面的表現，不滿意他在運輸與能源基礎設施方面的表現有52%，這一直是總統自基礎設施法案通過以來的主要關注焦點。調查並顯示，只有50%的民主黨支持者滿意拜登處理移民的問題，62%的人滿意其處理通膨問題的表現。

這次民調從11月30日至12月4日進行，一共訪問803位成年民眾，抽樣誤差為4.8個百分點。

拜登 民調 移民

上一則

台2024大選最新民調／藍白棄保 影響5%選票流動

下一則

回到疫情前常態 國務院宣布辦護照最快6到8周取件

延伸閱讀

拜登車隊遭撞 肇事駕駛被控酒駕 恐挨罰1500元

拜登車隊遭撞 肇事駕駛被控酒駕 恐挨罰1500元
民調低到無法接受 拜登沮喪 民主黨候選人感覺「沒戲了」

民調低到無法接受 拜登沮喪 民主黨候選人感覺「沒戲了」
福斯新聞：拜登女兒艾希莉‧拜登欠稅五千元

福斯新聞：拜登女兒艾希莉‧拜登欠稅五千元
排華法案廢除80周年 拜登：華裔豐富美國

排華法案廢除80周年 拜登：華裔豐富美國

熱門新聞

司法部宣布破獲一個殺豬盤集團，裡面有三位華人，騙取款項高達8000萬元。殺豬盤經常利用民眾寂寞的心理詐騙金錢，許多受害者都是華人。（路透）

跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔

2023-12-14 21:36
「護照制度改革暨避免積案法案」(Passport System Reform and Backlog Prevention Act)13日在兩黨國會議員全面支持下，在眾院外交委員會(House Foreign Affairs Committee)通過表決。（美聯社）

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

2023-12-15 11:34
波士頓市長吳弭，13日對誤發市府聖誕派對只限少數族裔市議員參加一事，表示誤發是「無心之過」。圖為吳弭接受世界日報專訪。（記者何卓賢／攝影）

波士頓市長吳弭辦聖誕派對 遭引議「種族隔離」

2023-12-13 23:16
拜登總統車隊17日晚間在德拉瓦州威明頓市遭一輛SUV撞上，特勤人員立刻將肇事車輛包圍，並調查駕駛。（路透）

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

2023-12-17 21:21
華爾街日報社論指出，如果烏克蘭變得像越南一樣失敗，拜登總統與共和黨都有責任。圖為拜登(前)與烏克蘭總統澤倫斯基12日準備進行記者會。(Getty Images)

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

2023-12-14 10:55
常常運動養成良好習慣，，飲食也必須吃的健康營養。（Pexels）

快看世界／常運動、身材好卻還是高體脂 原因出在這

2023-12-15 15:18

超人氣

更多 >
數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻

數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻
受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求

受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求
怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生
南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為
賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了

賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了