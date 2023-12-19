拜登民調34%創下新低 不滿意度超過6成

拜登總統的民調支持度屢創新低，有更多選民不認同他的施政表現。(美聯社)

孟莫斯大學(Monmouth University)最新民調 顯示，拜登 總統支持率創下新低，僅剩34%，而且不滿意度已超越六成，其中不滿意拜登處理通膨與移民 問題的比率都超過六成以上。

孟莫斯大學18日公布的民調結果指出，有61%的受訪者不滿意拜登任內的表現。近幾個月來，拜登支持率一直在40%以下徘徊，而且距離2024年大選日期僅剩不到11個月。

除此之外，這次民調也顯示，目前拜登的支持率低於本月初由華爾街日報(Wall Street Journal)進行的民調，該民調顯示拜登支持率為37%，而且若以2024年大選對戰組合來看，拜登仍落後共和黨陣營的前總統川普。

孟莫斯大學的民調顯示，每10個美國人只有三人認為拜登在任內曾積極處理自己最重視的問題，若以特別議題來看，68%受訪者並不滿意拜登處理通膨問題的表現，69%不滿意其處理移民問題，以及54%的人不滿意拜登政府處理氣候變遷問題的表現。

另外，53%的人不滿意拜登在就業和失業方面的表現，不滿意他在運輸與能源基礎設施方面的表現有52%，這一直是總統自基礎設施法案通過以來的主要關注焦點。調查並顯示，只有50%的民主黨支持者滿意拜登處理移民的問題，62%的人滿意其處理通膨問題的表現。

這次民調從11月30日至12月4日進行，一共訪問803位成年民眾，抽樣誤差為4.8個百分點。