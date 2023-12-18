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名酒龐氏騙局 2英男騙美投資者9900萬 主謀紐約出庭

編譯尤寶琪／綜合17日電
收藏名酒是很好的投資，但也有人藉此行騙，利用不存在的收藏者，來哄騙投資者入局。(路透)
收藏名酒是很好的投資，但也有人藉此行騙，利用不存在的收藏者，來哄騙投資者入局。(路透)

聯邦檢察官聲稱，兩名英國男子精心策畫了一場長達兩年的龐氏騙局(Ponzi Scheme)，說服葡萄酒收藏家提供9900萬美元的貸款，但這些收藏家以及他們能諾用來抵押的大量珍貴葡萄酒，都是虛構的。

檢察官指出，負責企畫騙局的主謀伯頓(Stephen Burton)，16日在紐約聯邦法院出庭，對電信欺詐罪(wire fraud)、電信欺詐共謀罪(wire fraud)和洗錢共謀罪(money laundering conspiracy)等指控，表示不認罪；58歲的伯頓在2022年企圖使用假辛巴威護照入境摩洛哥(Morocco)被捕，目前已從摩洛哥引渡回美國受審。

伯頓的共犯、56歲的韋斯利(James Wellesley)則被控與伯頓共謀犯罪；檢方指出，韋斯利在2022年被捕，目前仍在英國進行引渡；一旦罪名成立，每位被告都將面臨最高20年有期徒刑。

伯頓代表律師華倫斯坦(John Wallenstein)16日表示，伯頓否認這些指控。

根據2022年2月提交的起訴書，伯頓和韋斯利分別是一家名為Bordeaux Cellars的執行長和財務長；兩人在2017年6月到2019年2月期間，接觸了美國和其他國家的投資者，聲稱他們公司專為高淨值葡萄酒收藏家提供貸款。

根據2020年提出的刑事訴訟，伯頓和韋斯利使用多個化名告訴投資者，這些貸款將會獲得擁有大量葡萄酒庫存的Bordeaux Cellars擔保，其中還包括來自法國勃艮第(Burgundy)羅曼尼康蒂酒莊(Domaine de la Romanee-Conti)和波爾多(Bordeaux)花莊(Château Lafleur)等一瓶就要價數千美元的葡萄酒，而投資者將從葡萄酒收藏家那裡定期收到利息。

不過，實際該公司葡萄酒存量並不多，且利用貸方的錢來支付其他投資者利息，並中飽私囊；這場騙局在2019年2月，因伯頓和韋斯利停止支付利息後破局。

投資 貸款 刑事訴訟

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