失業救濟掀議 1.5萬年收百萬的千萬富豪也申請

疫情後經濟起伏很大，許多白領被公司解雇。圖為WeWork公司宣布破產後，員工走出曼哈頓總部。(路透)

新冠疫情危機到2021年已經緩解，但仍有近1萬5000名年收入至少100萬元的納稅人仍急著向政府請領失業救濟，包括300多名國稅局 (IRS)說當年至少進賺1000萬元的千萬富翁，總計起來，2020、2021兩年間這批百萬富翁請領了將近5億元。

華盛頓時報(Washington Times)報導，聯邦參議員恩斯特(Joni Ernst，愛阿華州)形容這是「有錢人的福利 」，華府關掉這扇門，此其時矣。

恩斯特指出，可能再沒別種施政，比起這種向小企業、每月領薪工人收稅，反倒向百萬富豪退稅，讓他們日子過得優哉游哉，更能代表華府的倒行逆施了。

官方說法為失業保險 的這種福利，由聯邦與各州合作；聯邦監督，但各州自行運作，依據向雇主課稅，而提供資金。

這種施政原意在讓非自願失業的人取得救命錢；各州不得由某人的收入來算，而禁止他們請領失業保險。

新冠疫情期間，聯邦政府介入，下令給更慷慨的福利，由聯邦稅款支付開支。總開支由2019年的310萬受益人，到2020年成為1810萬人，平均給付由5137元增為1萬3477元。

那群千萬富翁裡，國稅局沒報告2019年有多少人請領失業救濟，原因是人數太少，生怕侵犯個別納稅人的隱私。但是在更早的2018年，國稅局表示收入至少在100萬元但請領失業救濟的人有3274人。

那個數字在2021年大增到1萬9015人，到2022年降到1萬4972人。

令人稱奇的是，平均給這類千萬富人的錢反而增多，由大約1萬3900元增到近1萬4300元。

無黨派機構國會研究處(CRS)去年報告說，各州要執行要求他們稽查收入的計畫，可能會碰到困難，此外還堅稱，那麼做反而讓一些有資格的人不敢申請福利。

國會研究處表示，依收入來設定失業救濟的資格，或能減少支出，但可能損及基本宗旨，即提供保險金給一切非自願失業的工人。

也有可能一些人是夫妻聯合報稅，配偶一方賺取幾乎一切收入，另一方則申請失業濟助。國稅局數據指出，千萬富豪裡，有1.7%的人2021年申請失業濟助。