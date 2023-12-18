我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「走線人」荒漠拘留營直擊 生存臨嚴峻挑戰

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

失業救濟掀議 1.5萬年收百萬的千萬富豪也申請

編譯潘勛／綜合17日電
疫情後經濟起伏很大，許多白領被公司解雇。圖為WeWork公司宣布破產後，員工走出曼哈頓總部。(路透)
疫情後經濟起伏很大，許多白領被公司解雇。圖為WeWork公司宣布破產後，員工走出曼哈頓總部。(路透)

新冠疫情危機到2021年已經緩解，但仍有近1萬5000名年收入至少100萬元的納稅人仍急著向政府請領失業救濟，包括300多名國稅局(IRS)說當年至少進賺1000萬元的千萬富翁，總計起來，2020、2021兩年間這批百萬富翁請領了將近5億元。

華盛頓時報(Washington Times)報導，聯邦參議員恩斯特(Joni Ernst，愛阿華州)形容這是「有錢人的福利」，華府關掉這扇門，此其時矣。

恩斯特指出，可能再沒別種施政，比起這種向小企業、每月領薪工人收稅，反倒向百萬富豪退稅，讓他們日子過得優哉游哉，更能代表華府的倒行逆施了。

官方說法為失業保險的這種福利，由聯邦與各州合作；聯邦監督，但各州自行運作，依據向雇主課稅，而提供資金。

這種施政原意在讓非自願失業的人取得救命錢；各州不得由某人的收入來算，而禁止他們請領失業保險。

新冠疫情期間，聯邦政府介入，下令給更慷慨的福利，由聯邦稅款支付開支。總開支由2019年的310萬受益人，到2020年成為1810萬人，平均給付由5137元增為1萬3477元。

那群千萬富翁裡，國稅局沒報告2019年有多少人請領失業救濟，原因是人數太少，生怕侵犯個別納稅人的隱私。但是在更早的2018年，國稅局表示收入至少在100萬元但請領失業救濟的人有3274人。

那個數字在2021年大增到1萬9015人，到2022年降到1萬4972人。

令人稱奇的是，平均給這類千萬富人的錢反而增多，由大約1萬3900元增到近1萬4300元。

無黨派機構國會研究處(CRS)去年報告說，各州要執行要求他們稽查收入的計畫，可能會碰到困難，此外還堅稱，那麼做反而讓一些有資格的人不敢申請福利。

國會研究處表示，依收入來設定失業救濟的資格，或能減少支出，但可能損及基本宗旨，即提供保險金給一切非自願失業的工人。

也有可能一些人是夫妻聯合報稅，配偶一方賺取幾乎一切收入，另一方則申請失業濟助。國稅局數據指出，千萬富豪裡，有1.7%的人2021年申請失業濟助。

國稅局 福利 保險

上一則

在美國消費處處要小費 許多民眾感到厭煩開始少給

下一則

名酒龐氏騙局 2英男騙美投資者9900萬 主謀紐約出庭

延伸閱讀

國稅局公佈2024年標準里程費率 每英里費率上調至67美分

國稅局公佈2024年標準里程費率 每英里費率上調至67美分
聯邦無作為 亞利桑納州長派國民兵邊界協阻移民

聯邦無作為 亞利桑納州長派國民兵邊界協阻移民
華府犯罪惡化 或推進2球隊出走

華府犯罪惡化 或推進2球隊出走
加快晶片製造 參院通過晶片廠豁免聯邦環評 立法還缺眾院表決

加快晶片製造 參院通過晶片廠豁免聯邦環評 立法還缺眾院表決

熱門新聞

司法部宣布破獲一個殺豬盤集團，裡面有三位華人，騙取款項高達8000萬元。殺豬盤經常利用民眾寂寞的心理詐騙金錢，許多受害者都是華人。（路透）

跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔

2023-12-14 21:36
「護照制度改革暨避免積案法案」(Passport System Reform and Backlog Prevention Act)13日在兩黨國會議員全面支持下，在眾院外交委員會(House Foreign Affairs Committee)通過表決。（美聯社）

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

2023-12-15 11:34
波士頓市長吳弭，13日對誤發市府聖誕派對只限少數族裔市議員參加一事，表示誤發是「無心之過」。圖為吳弭接受世界日報專訪。（記者何卓賢／攝影）

波士頓市長吳弭辦聖誕派對 遭引議「種族隔離」

2023-12-13 23:16
全球報復性消費熱潮逐漸降溫，今年精品產業成長率恐縮水。圖為普拉達門市。（路透）

全球「報復性消費」退場 奢侈品爆庫存危機

2023-12-10 01:16
知名研究中國問題學者李成結束旅美，轉赴香港做研究。圖為李成2016年出席首屆美國華人大會。（中新社）

華裔學者離美 感嘆決策層不信任、「知中派」被邊緣化

2023-12-10 20:33
華爾街日報社論指出，如果烏克蘭變得像越南一樣失敗，拜登總統與共和黨都有責任。圖為拜登(前)與烏克蘭總統澤倫斯基12日準備進行記者會。(Getty Images)

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

2023-12-14 10:55

超人氣

更多 >
自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測
美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃

美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃
債市投資人預期：聯準會將全速降息

債市投資人預期：聯準會將全速降息
華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現
拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛