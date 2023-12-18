在美國消費處處要小費 許多民眾感到厭煩開始少給

許多人不滿漫天索取小費，開始用行動抵制。圖為密西根州一家酒吧的服務生說，她有時一天只收到兩塊錢小費。(路透)

在美國消費處處要給小費，許多民眾已對此厭倦，開始縮減。華爾街 日報(WSJ)報導，根據薪資單供應商Gusto調查，今年截至11月，非餐廳休旅服務業工人平均每小時小費1.28元，較一年前1.38元減少7%。

丹佛70歲退休人員梅德利(Mary Medley)向來大方給小費，近來變得挑剔。她說，小費制最初用來肯定服務人員卓越表現，現在好像由消費者補充工人薪酬。

紐約大學公共政策經濟學教授莫杜克(Jonathan Morduch)說，人們少付小費，工人直接受苦。有些企業因此為工人加薪。

邁阿密電器維修業者Flamingo Appliance Service創辦人莫雷諾(Dan Moreno)說，今夏注意到顧客給維修人員的小費減少後，便將技術人員平均基本工資上調約10%；他最近一年給小費的習慣也改變。

各州政府開始介入。芝加哥創全美大城市第二例，10月投票 規定小費工人須被全額支付最低工資；聯邦最低工資為每小時7.25元，許多酒吧和餐館小費工人所領聯邦最低工資僅每小時2.13元。

工人權益倡議組織One Fair Wage稱，全美八州正立法取消小費工人最低工資，另四州打算投票表決。

柏克萊加州大學 (UC, Berkeley)食品勞工研究中心主任賈亞拉曼(Saru Jayaraman)是One Fair Wage負責人，為餐館工人爭取工資，他說，工人和消費者一直抗拒小費體系，愈來愈憤怒。

科技公司Square數據顯示 ，全美餐館員工11月平均每小時賺3.83元小費和加班費，較一年前增加8%；2020年11月至2022年11月由每小時2.36元增至3.54元，漲幅50%。

社群媒體流傳著嘲笑小費氾濫的笑話，有人分享一張圖片，一名警察對某人開超速罰單後，拿出平板電腦讓對方勾選小費金額；另外有人因讓陌生人摸她的小狗而索取小費。

金融服務業者Bankrate對2413名成人進行調查，15%受訪者打算今年給管家、保母、園藝師和郵遞員等工人更多小費，但約有13%受訪者打算少給。