「殭屍毒品」賽拉嗪難戒除 西維州毒災嚴重 醫師也束手無策

「殭屍毒品」賽拉嗪可導致吸食者皮膚、肌肉潰爛，宛如喪屍。（美聯社）

西維吉尼亞州 惠靈(Wheeling)的柯德(Steven Corder)醫師原本認為不會有比治療芬太尼(fentanyl)成癮更困難的工作了，直到他遇到同時對芬太尼和動物用鎮靜劑「賽拉嗪」(xylazine)上癮的患者。一般使用的戒毒方式並無法幫助戒除賽拉嗪。

「賽拉嗪」原本是一種動物鎮靜劑，並未被批准用於人類，目前卻被發現混用於海洛因或芬太尼等各式毒品中。(randlab.com)

根據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，目前全國涉及非法芬太尼過量致死的案例中，每九例就有一例涉及賽拉嗪。

西維州是類鴉片藥物危機的原爆點(ground zero)，當地人均藥物過量致死數幾乎是鄰近各州的兩倍，該州似乎也遭遇賽拉嗪氾濫的衝擊；根據西維吉尼亞大學今年的調查，惠靈市發現的毒品 注射針筒中，有一半被驗出含有賽拉嗪；全州的針筒中，賽拉嗪也占15%至20%。

賽拉嗪俗稱「殭屍毒品」，可導致吸食者皮膚、肌肉潰爛，宛如喪屍；嚴重時可能導致截肢；傷口會引發皮膚潰瘍，感染部位不僅在針孔附近，還會出現在身體其他部位。賽拉嗪價格低廉，常被毒販混於其他毒品中，謀取暴利，迅速擴大到美國毒品市場，聯邦已列為對美國的「新威脅」。

過去一個月全國至少11個州的警察與公衛官員發布與賽拉嗪相關的警告，加州州長紐森(Gavin Newsom)誓言採取進一步打擊行動。

國會跨黨派團體擬推動將賽拉嗪排入議程，目標是將其正式列為可能被濫用的藥物，但目前為止該法案尚未在參眾兩院通過。

內華達州民主黨籍聯邦參議員 馬斯多(Catherine Cortez Masto)2月提出該法案，並領導相關工作，「我們已看到賽拉嗪被轉用於非法目的的後果，其破壞性令人難以置信，我從內華達至全國各級執法部門了解到，他們束手無策，因為這種藥物並沒有被排入法案。」

據馬斯多稱，有30名參議員支持，39名州檢察長在今年春天發表聯名信推動這一舉措。

這些州檢察長認為，如果聯邦政府將此藥物列入法案，就能讓聯邦緝毒署(DEA)追蹤藥物生產情況，致力阻止藥物轉移，並打擊濫用問題。

今年3月，聯邦緝毒署發布一項公共安全警告，稱在美國50個州中，除南達科他州(South Dakota)和懷俄明州(Wyoming)外，其餘48個州緝獲了賽拉嗪和芬太尼混合物，其中75%來自紐約市大都市區，包括紐約、新澤西、康涅狄格和賓州。