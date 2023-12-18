喬州藥局售醫用大麻 緝毒署稱違反聯邦法律

喬治亞州允許藥局銷售醫用大麻計畫，但聯邦緝毒署警告此違反聯邦法律。(路透)

在喬治亞州 準備成為全美第一州允許獨立藥局 合法銷售醫用大麻產品之際，聯邦緝毒署(DEA)11月27日向各家藥房發出警告，指藥房擁有、處理或配發醫用大麻，都違反聯邦法律。

為此，喬治亞州藥房協會(Georgia Pharmacy Association)在給藥劑師的公開信中寫道：「目前州法和聯邦法律之間的衝突，已令喬治亞州藥房陷入困境；協會正盡最大努力協助提供及時資訊並解決問題。」

喬州醫用大麻途徑委員會(Georgia Access to Medical Cannabis Commission)10月開始接受藥房申請配發醫用大麻產品，且已頒發許可證給23家獨立藥房。但反對大麻合法化 組織Smart Approaches to Marijuana在網路上揭露DEA發給藥房的正式警告。

喬治亞州醫用大麻途徑委員會表示，州法允許藥局銷售醫用大麻產品，但委員會無法推翻聯邦指令。喬治亞州藥房協會臨時執行長戴維森(Mahlon Davidson)表示，他懷疑會有獨立藥劑師不顧DEA的警告、去做危及業務的事。

DEA在給藥局的備忘錄中表示，藥局不能持有、處理或配發四氫大麻酚(THC)含量超過0.3%的大麻或相關產品；THC是一種精神活性化學物質，能讓使用者產生興奮快感。

喬治亞州自2015年以來，即允許患有某些疾病且經醫生批准的患者，持有和使用低THC含量的醫療用大麻產品。但患者直到今年4月以前，仍然缺乏在喬州合法購買醫用大麻產品的途徑。

衛生暨公眾服務部8月已提議將大麻從第一類禁藥清單中刪除，重新歸類為風險較低的第三類藥物。若此放寬大麻限制提案獲通過，其他聯邦單位可能會改變。