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喬州藥局售醫用大麻 緝毒署稱違反聯邦法律

記者胡玉立／綜合報導
喬治亞州允許藥局銷售醫用大麻計畫，但聯邦緝毒署警告此違反聯邦法律。(路透)
喬治亞州允許藥局銷售醫用大麻計畫，但聯邦緝毒署警告此違反聯邦法律。(路透)

喬治亞州準備成為全美第一州允許獨立藥局合法銷售醫用大麻產品之際，聯邦緝毒署(DEA)11月27日向各家藥房發出警告，指藥房擁有、處理或配發醫用大麻，都違反聯邦法律。

為此，喬治亞州藥房協會(Georgia Pharmacy Association)在給藥劑師的公開信中寫道：「目前州法和聯邦法律之間的衝突，已令喬治亞州藥房陷入困境；協會正盡最大努力協助提供及時資訊並解決問題。」

喬州醫用大麻途徑委員會(Georgia Access to Medical Cannabis Commission)10月開始接受藥房申請配發醫用大麻產品，且已頒發許可證給23家獨立藥房。但反對大麻合法化組織Smart Approaches to Marijuana在網路上揭露DEA發給藥房的正式警告。

喬治亞州醫用大麻途徑委員會表示，州法允許藥局銷售醫用大麻產品，但委員會無法推翻聯邦指令。喬治亞州藥房協會臨時執行長戴維森(Mahlon Davidson)表示，他懷疑會有獨立藥劑師不顧DEA的警告、去做危及業務的事。

DEA在給藥局的備忘錄中表示，藥局不能持有、處理或配發四氫大麻酚(THC)含量超過0.3%的大麻或相關產品；THC是一種精神活性化學物質，能讓使用者產生興奮快感。

喬治亞州自2015年以來，即允許患有某些疾病且經醫生批准的患者，持有和使用低THC含量的醫療用大麻產品。但患者直到今年4月以前，仍然缺乏在喬州合法購買醫用大麻產品的途徑。

衛生暨公眾服務部8月已提議將大麻從第一類禁藥清單中刪除，重新歸類為風險較低的第三類藥物。若此放寬大麻限制提案獲通過，其他聯邦單位可能會改變。

大麻合法化 喬治亞州 藥局

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