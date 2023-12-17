移民、援助協議未敲定 參院延遲休會

參院多數黨領袖舒默說，由於移民協議與援烏款項尚未敲定，參院將延遲休會，下周繼續討論。(歐新社)

眾議院已於14日起休會，而在參議院，民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)當日下午卻宣布延長會期，力求下周內敲定有關移民、向烏克蘭和以色列提供援助的協議。

全國廣播公司(NBC)報導，舒默稱參院 將於18日復會，讓白宮、參院兩黨談判代表有時間在周末努力達成協議。「過去幾天，國家安全補充協議的談判取得良好進展，我們應該留下來完成這種重要且緊急的工作。」

民主黨談判代表、康州聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)希望周末工作能再取得進展，雖然不容易但這是緊急情況，且「我們在1月份沒有明確的時間表」。

舒默表示參院希望「一旦準備好推進補充協議，就立即採取行動」。參院共和黨 人則說，該協議對於他們是否投票支持美國援助烏克蘭和以色列至關重要；但計畫下周返回崗位的路易斯安納州共和黨參議員甘迺迪(John Neely Kennedy)透露，他的一些同事們不想回來，「因為他們認為我們沒有足夠的時間。」

一些民主黨人希望眾院 下周就能通過補充協議，但眾院談判代表尚未就框架達成共識。共和黨首席談判代表、奧克拉荷馬州參議員藍福德(James Lankford)14日下午離開參院時表示，他們須完成協議文本，眾院共和黨人「必須看到它才考慮是否支持」。

眾院預計1月9日才復會，議長強生(Mike Johnson)休會時將矛頭指向參院，因為參院民主黨人稱今年稍早眾院通過的邊境及移民穩定法案「H.R.2」不可能成功；幾位眾院保守派共和黨人已表明H.R.2勢必通過，他們才會同意援烏。

白宮則指責眾院共和黨人無視拜登約610億元的援烏包裹法案，發言人貝茲(Andrew Bates)便在一份備忘錄表示「拜登總統每天努力讓美國家庭更安全，而國會共和黨人正在積極破壞國安利益，無論是國內還是海外，因為他們寧願去度假也不願做自己的工作」。