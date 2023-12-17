我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

病床告急…流感、新冠夾擊 加州醫療服務恐施行配給制

數千南加人ATM密碼被竊盜 犯罪集團洗錢落網

移民、援助協議未敲定 參院延遲休會

編譯廖振堯／綜合16日電
參院多數黨領袖舒默說，由於移民協議與援烏款項尚未敲定，參院將延遲休會，下周繼續討論。(歐新社)
參院多數黨領袖舒默說，由於移民協議與援烏款項尚未敲定，參院將延遲休會，下周繼續討論。(歐新社)

眾議院已於14日起休會，而在參議院，民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)當日下午卻宣布延長會期，力求下周內敲定有關移民、向烏克蘭和以色列提供援助的協議。

全國廣播公司(NBC)報導，舒默稱參院將於18日復會，讓白宮、參院兩黨談判代表有時間在周末努力達成協議。「過去幾天，國家安全補充協議的談判取得良好進展，我們應該留下來完成這種重要且緊急的工作。」

民主黨談判代表、康州聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)希望周末工作能再取得進展，雖然不容易但這是緊急情況，且「我們在1月份沒有明確的時間表」。

舒默表示參院希望「一旦準備好推進補充協議，就立即採取行動」。參院共和黨人則說，該協議對於他們是否投票支持美國援助烏克蘭和以色列至關重要；但計畫下周返回崗位的路易斯安納州共和黨參議員甘迺迪(John Neely Kennedy)透露，他的一些同事們不想回來，「因為他們認為我們沒有足夠的時間。」

一些民主黨人希望眾院下周就能通過補充協議，但眾院談判代表尚未就框架達成共識。共和黨首席談判代表、奧克拉荷馬州參議員藍福德(James Lankford)14日下午離開參院時表示，他們須完成協議文本，眾院共和黨人「必須看到它才考慮是否支持」。

眾院預計1月9日才復會，議長強生(Mike Johnson)休會時將矛頭指向參院，因為參院民主黨人稱今年稍早眾院通過的邊境及移民穩定法案「H.R.2」不可能成功；幾位眾院保守派共和黨人已表明H.R.2勢必通過，他們才會同意援烏。

白宮則指責眾院共和黨人無視拜登約610億元的援烏包裹法案，發言人貝茲(Andrew Bates)便在一份備忘錄表示「拜登總統每天努力讓美國家庭更安全，而國會共和黨人正在積極破壞國安利益，無論是國內還是海外，因為他們寧願去度假也不願做自己的工作」。

眾院 參院 共和黨

上一則

「非白人」聚會挨轟歧視 吳弭曬照片辯護：已舉辦10多年

下一則

民主黨西語裔參議員 反對拜登讓步邊境問題

延伸閱讀

憂美大選結果 AP民調：62%認為民主面臨風險

憂美大選結果 AP民調：62%認為民主面臨風險
控拜登不作為 亞利桑納州長派國民兵至美墨邊境

控拜登不作為 亞利桑納州長派國民兵至美墨邊境
挑戰拜登參選總統 菲利普斯獲楊安澤支持

挑戰拜登參選總統 菲利普斯獲楊安澤支持
伊朗警告：加薩戰爭拖累拜登選情

伊朗警告：加薩戰爭拖累拜登選情

熱門新聞

司法部宣布破獲一個殺豬盤集團，裡面有三位華人，騙取款項高達8000萬元。殺豬盤經常利用民眾寂寞的心理詐騙金錢，許多受害者都是華人。（路透）

跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔

2023-12-14 21:36
「護照制度改革暨避免積案法案」(Passport System Reform and Backlog Prevention Act)13日在兩黨國會議員全面支持下，在眾院外交委員會(House Foreign Affairs Committee)通過表決。（美聯社）

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

2023-12-15 11:34
波士頓市長吳弭，13日對誤發市府聖誕派對只限少數族裔市議員參加一事，表示誤發是「無心之過」。圖為吳弭接受世界日報專訪。（記者何卓賢／攝影）

波士頓市長吳弭辦聖誕派對 遭引議「種族隔離」

2023-12-13 23:16
全球報復性消費熱潮逐漸降溫，今年精品產業成長率恐縮水。圖為普拉達門市。（路透）

全球「報復性消費」退場 奢侈品爆庫存危機

2023-12-10 01:16
知名研究中國問題學者李成結束旅美，轉赴香港做研究。圖為李成2016年出席首屆美國華人大會。（中新社）

華裔學者離美 感嘆決策層不信任、「知中派」被邊緣化

2023-12-10 20:33
華爾街日報社論指出，如果烏克蘭變得像越南一樣失敗，拜登總統與共和黨都有責任。圖為拜登(前)與烏克蘭總統澤倫斯基12日準備進行記者會。(Getty Images)

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

2023-12-14 10:55

超人氣

更多 >
周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」
一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌
男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊
習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭

習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭
「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬