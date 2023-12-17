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聯邦無作為 亞利桑納州長派國民兵邊界協阻移民

編譯潘勛／綜合16日電
亞利桑納州長下令國民兵部署邊界，協助處理無證移民事務。圖為川普執政期間，亞利桑納州國民兵部署邊界。(美聯社)
亞利桑納州長下令國民兵部署邊界，協助處理無證移民事務。圖為川普執政期間，亞利桑納州國民兵部署邊界。(美聯社)

民主黨亞利桑納州州長霍布斯(Katie Hobbs)15日簽署行政命令，派遣州國民兵到美墨邊界，協助聯邦官員管理移民流入，理由是聯邦政府拒絕履行其職責，無法確保邊界安全、亞州社區安全。

美聯社報導，霍布斯表示，她採取行動，原因在聯邦政府無作為。

目前亞利桑納州國民兵何時抵達邊界、動員多少部隊，都不清楚。

霍布斯一周前向拜登政府請求動員業已駐紮在邊界巡邏區土桑(Tucson)段的243名亞州國民兵，協助聯邦警方重啟在4日起無限期關閉的過境站。

海關及邊界保護局(CBP)已表示，關閉該官方過境站有其必要，好讓駐紮當地的人力能協助邊界巡邏隊管理每日非法穿越該地區數百移民。

亞利桑納州邊界湧到的無證移民已癱瘓邊界城市，州長下令國民兵前往協助處理。圖為大批...
亞利桑納州邊界湧到的無證移民已癱瘓邊界城市，州長下令國民兵前往協助處理。圖為大批湧到亞州邊界的無證移民。(路透)

雖說偏遠，土桑段過境站是很受亞利桑納州民歡迎的旅行路徑，穿越國境到墨西哥佩納斯科港(Puerto Peñasco)度假勝地。

霍布斯表示，州國民兵員將駐紮在沿邊界的多個地點，包括盧克維爾(Lukeville)；他們在當地將協助州方及地方官署執法，包括制止販毒及走私人口等非法行動。

位在較為東邊、原住民「托荷諾歐丹國」(Tohono O'odham Nation)內的聖米格爾(San Miguel)過境站每天也碰到數百移民抵達，但部落官員表示，該保留區內未駐紮有國民兵。

托荷諾歐丹國主席荷西(Verlon Jose)表示，正與霍布斯州長密切聯繫，討論此事；部落明確表示，不希望國民兵部署到當地，州長辦公室已經同意；州長今天的動作有其必要，以因應邊界當前的危機。

霍布斯表示，她要求聯邦政府應補助亞州邊界維安的開銷，拜登政府尚無回應。

亞利桑納州急難和軍事事務廳所轄國民兵證實，已從15日展開動員。負責督導亞利桑納國民兵的穆耶倫貝克(Kerry Muehlenbeck)少將在9月曾指出，已完成30個月的現役任務，內容是協助亞州南部的執法單位，在後勤補給、行政、網路及醫藥方面，提供支援。

國民兵 亞利桑納州 聯邦政府

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