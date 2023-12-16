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憂美大選結果 AP民調：62%認為民主面臨風險

編譯陳韻涵／綜合15日電

美聯社與NORC公共事務研究中心(AP-NORC Center for Public Affairs Research)15日公布的民調顯示，62%的受訪成人表示，美國民主可能面臨風險，這取決於誰能在明年秋季勝選。

這項民調結果顯示，在一個政治極化的國家，美國人似乎在明年大選上達成擔憂大選結果將影響民主狀態的共識，72%的民主黨人和55%的共和黨人如此認為，但原因迥異。

拜登總統試圖描繪反烏托邦的未來，而前總統川普則指拜登把聯邦資源當作對抗政治對手的武器，形容拜登是「美國民主的破壞者」。

芝加哥大學(University of Chicago)政治學教授奧伯特斯(Michael Albertus)表示，「我認為從左派角度觀察，選民顯然擔心選出獨裁總統，並透過賦予行政部門觸及民眾和政府部門前所未有的影響力，盼藉此減少政府間的制衡以強化總統職權。」

奧伯特斯接著說，「若從右派的角度來看，共和黨認為政府逾權、大政府、威脅自由且強制執行或採納特定政策。」

在此前提之下，AP-NORC民調發現，51%的受訪美國成人選民認為美國民主運作「不太好」或「根本不好」。

AP-NORC於11月30日至12月4日訪查1074名成人，抽樣誤差區間為正負四個百分點；民調針對明年大選詢問受訪者12個問題，結果發現75%的受訪者關心經濟，67%的受訪者極其關切未來民主動向，67%的人在意政府開支，66%的人考量移民議題。

AP-NORC民調發現，87%的民主黨人和54%的獨立選民認為，川普連任會對美國民主造成負面影響；82%的共和黨人認為，拜登連任將動搖民主，56%的獨立選民也認同。

19%的受訪者表示，美國民主「已分崩離析，誰贏得明年大選不重要」；若以黨派區分，23%的共和黨和10%的民主黨人如此認定。

約翰霍普金斯大學(JHU)政治學副教授莉莉安娜‧梅森(Lilliana Mason)表示，社群與新聞媒體強化偏見，加速極化，讓政治觀點不同的人們相信，對方才是威脅國家民主一方。

她說：「我不認為人們誇大，而我覺得他們確實生活在『民主遭受威脅』這樣的資訊環境當中。」

民調 拜登 共和黨

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