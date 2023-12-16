誹謗喬州選務官 朱利安尼判賠1.48億元

陪審團裁決前紐約市長朱利安尼，要賠償喬州干預選舉案中受到名譽誹謗的母女1.48億的天價罰金，朱利安尼表示將會上訴。（美聯社）

喬治亞州陪審團15日判決，前總統川普 前選戰陣營律師朱利安尼誹謗兩名喬州 2020年選務官員作弊，應繳罰金及賠償如碧‧弗利曼(Ruby Freeman)及其女莎伊‧莫斯(Shaye Moss)名譽傷害，金額達1億4800萬元。

華爾街 日報(WSJ)報導，前紐約市長的朱利安尼本已灰頭土臉，判決若最終確定，肯定會讓他破產；此外，本案另彰顯另個案例，一些遭2020年選後陰謀論抹點的被害人，已透過民事官司恢復名譽。朱利安尼離開法院時表示要上訴。

判決勒令朱利安尼各給兩名被害女性3600多萬元名譽受損賠償，另課罰7500萬元，遠超過朱利安尼律師本周稍早向陪審團所陳述「會讓朱利安尼完蛋」之金額，朱利安尼更早在呈堂文件中自稱陷入財務困窘。

批判決荒謬 有信心上訴扭轉

朱利安尼表示，判決金額之荒謬證實整起審案有多荒謬，自己有信心，當本案送到公平的法院，必會快速扭轉。

上訴法院經常會減輕罰金、賠償金。原告律師主張被告蓄意誹謗，造成被害人身心受傷，另應處罰金，而要求各賠償2400萬元。

原告弗利曼表示，散布謊言傷害她母女的不只朱利安尼，其他人也必須究責，但一碼歸一碼，他日再來；目前她只想讓大家了解，金錢實未能解決對她造成的傷害，自己一直不敢回家，要去哪裡都得小心翼翼，要跟人自述姓名都得留神；自己很想家、想念鄰居，懷念名譽。

法官業已判定朱利安尼誹謗有罪，因此本周陪審團審理的，純只是該賠償兩女多少錢；她倆因為收到前總統川普支持者的一大堆殺人威脅，不得不藏匿起來。

莫斯及其母都陳述，因為朱利安尼的誹謗，自己生活為之天翻地覆，失去工作，生活在恐懼之中。

朱利安尼的律師席布里(Joseph Sibley)也援引原告，尤其是弗利曼的證詞，來說明自己庭上攻防舉措，「我方決定不詢問她任何問題」，事實上也決定不讓委託人(朱利安尼)證供，原因在「我方覺得兩女受夠煎熬」。

席布里11日開庭陳詞時主打妥協的調子，表示弗利曼及莫斯兩女是好人，但是向朱利安尼求償金額不合理、不切實際。同日朱利安尼在庭外向記者們表示，自己倒想作證，說明自己講的兩女在選票動手腳是事實。

來源：MSNBC