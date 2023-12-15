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2024料將又是拜登、川普對決 逾半選民不滿：為國家悲哀

記者張聲肇／綜合報導
選民認為2024年拜登再戰川普，是「最恐怖的選擇」，選民必須在兩個他們不喜歡的人當中，投票選出美國總統。(美聯社)
選民認為2024年拜登再戰川普，是「最恐怖的選擇」，選民必須在兩個他們不喜歡的人當中，投票選出美國總統。(美聯社)

近六成美國成年人不滿拜登川普再戰2024，卻似乎擋不了兩大黨提名這兩位老人；有共和黨人說，若這是「我們的最佳選擇，我為國家感到悲哀」；也有獨立選民表示，那將「是我一輩子所做最恐怖的選擇」。

據美聯社和獨立民調機構NORC的最新調查，56%成年人「非常」或「有點」不滿意拜登獲民主黨提名，58%不滿意川普獲共和黨提名；28%成年人不滿兩大黨各推派川普和拜登競選總統；持此看法者，獨立選民占43%，民主黨人28%，共和黨人20%。

拜登代表民主黨競選連任，近半民主黨人「非常」或「有點」滿意，近三分之一不滿，約兩成無所謂。共和黨內擁護川普再戰者，高達三分之二，不滿川普者，約占四分之一，9%無所謂。

目前民主黨內顯然沒有人挑戰拜登；而川普儘管面臨四大刑事官司、被控91項罪名，包括煽動國會暴亂企圖推翻2020年選舉結果，仍是共和黨內最被看好的2024總統候選人。

64歲密蘇里州共和黨人強生(Randy Johnson)希望選票上出現合法的第三選項，但在現行的美國政治制度下，這幾乎不可能，「我們最後落得只能從兩個爛蘋果當中，挑個較不爛的。」他說，「這就是我們所有的最佳選擇，說好聽些，只能為我們國家感到悲哀。」

緬因州的35歲獨立選民柯林斯(Andrew Collins)也感慨，「這大概是我這輩子最恐怖的選擇，不是之一。」

另一位獨立選民、67歲的麻州居民布若菲(Deborah Brophy)2020年票投拜登，如今大失所望，因為拜登太專注處理國外的衝突，國內該管的遊民、槍枝暴力和經濟等問題，卻疏於用心。她不認為拜登如今健康情況足堪大任再當四年總統，「精神有點兒不太對勁，好像無法思考。」

而她眼中「略帶種族主義」色彩的川普，雖然做生意很行，也不對她的味，「所以，我真不知道該選誰。」

民調也發現，兩黨選民都認為黨提名人能夠勝選比較重要，是否代表黨意，甚至民意，則無所謂。

拜登 川普 共和黨

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