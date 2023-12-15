民調：33歲前應能買房、買車生2胎 44歲退休

由金融服務公司Empower和市調機構OnePoll所做的一項聯合民調顯示，普通人應該能夠在26歲時負擔得起一輛汽車，在30歲買下第一套房和養育第一個孩子，在32歲有足夠的錢生二胎或三胎。圖為家庭示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash／攝影nate_dumlao）

雖然現今有許多研究都指出，愈來愈多美國年輕人到了20多歲，還在經濟上依賴父母；但市調機構OnePoll一項針對2000名成年人的最新調查顯示，一般美國人應該要能在33歲時，買得起他們夢中的家，並在44歲時退休 。

這項由金融服務公司Empower和市調機構OnePoll的聯合民調 還顯示，除了夢想的房子外，普通人應該還要能夠在26歲時負擔得起一輛汽車，在30歲買下第一套房和養育第一個孩子；然後，應該要在32歲有足夠的錢生二胎或三胎。

民調顯示，許多人存錢都是為了這些目標，且有51%受訪者表示，退休是他們的存錢的主要目的。

民調顯示，56%受訪者有財務目標，其中有92%的人認為，他們目標在某些人生階段是可行的；另外，56%受訪者有儲蓄 習慣，並為長期和短期儲蓄目標單獨設定了金額。

就可在五年內實現的儲蓄短期目標而言，受訪者表示平均儲蓄金額為1539元；儲蓄民眾表示，針對五年以上的長期儲蓄目標，他們的平均儲蓄金額則是2335元；民眾也更願意為長期儲蓄目標努力，24%訪者願意為短期儲蓄目標存錢，但有41%受訪者表示願意為長期儲蓄目標存錢，其中，50%是為了購屋儲蓄、46%目標為學生貸款、46%為醫療費用和41%為買車。

該民調還依花錢目標將美國人分成四種人：為「了解周遭世界」的探索者(explorers)，占38%；專注「發展自我生活」的建造者(builders)，占37%；喜歡「分享所學經驗」的導師(mentors)，占16%；和相信「重溫過往志向」的奉獻者(givers)，占7%。

探索者之中，有83%的人喜歡為物質事物儲蓄；相較之下，80%的建造者、87%的導師和83%的奉獻者，都更喜歡為各種生活體驗儲蓄；47%的建造者認為自己是在「規畫安全、繁榮的未來」；46%的奉獻者認為重點在於能夠「擁有好東西」。