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各方對COP28決議反應不一 有人歡迎也有人質疑

編譯中心／綜合報導
COP28幾經波折終於將化石燃料轉型納入決議。COP28主席賈比爾（右二）說：「我們應該對我們的歷史性成就引以為傲。」(歐新社)
COP28幾經波折終於將化石燃料轉型納入決議。COP28主席賈比爾（右二）說：「我們應該對我們的歷史性成就引以為傲。」(歐新社)

在杜拜舉行的COP28幾經波折終於將化石燃料轉型納入決議，各界對此結果看法不一，有人歡迎，仍有人質疑。

根據中央社報導，美國氣候特使柯瑞（John Kerry）表示：「在爆發烏克蘭和中東戰爭的世界上、在其他所有挑戰陷入困境的星球上，每個人都應該為此而高興。」他強調，「有樂觀的理由，有對在場每個人感激以及某種非常恭喜的理由」。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）則在社群媒體發文稱：「今天的協議標誌著後化石燃料時代的開端。」

至於過程中反對用「淘汰」二字的產油國，代表阿拉伯集團（Arab Group）的沙烏地阿拉伯官員陶非克（Albara Tawfiq）對最後的磋商表達「感激」。

中國生態環境部副部長趙英民則告訴COP28：「已開發國家對氣候變遷有著不可動搖的歷史責任，因此必須先於世界其他國家，帶頭開始投入（升溫不超過）攝氏1.5度之路。」

對於氣候變遷最敏感的島國，小島國家聯盟（Alliance of Small Island States）輪值主席國大洋洲國家薩摩亞的首席談判代表拉斯穆森（Anne Rasmussen）說：「我們已經針對一成不變改採漸進式發展，真的需要在行動上發生指數型大躍進。」

小島國家聯盟在聲明中指出，文本呼籲世界過渡、擺脫化石燃料，這「向前邁出一步」，但只是「漸進的，不具顛覆性」。

COP28主席賈比爾（Sultan Al Jaber）說：「我們應該對我們的歷史性成就引以為傲。對於能夠發揮作用、幫助推動這項進展，阿拉伯聯合大公國理所當然地引以為傲。」

氣候變遷 柯瑞 社群媒體

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