COP28決議用詞三變 油國及石油產業鬆口氣

COP28首度將化石燃料轉型寫入決議，被視為一大突破，但也可能不具約束力。（美聯社）

在本屆聯合國氣候峰會COP28上，最大的爭議就是如何面對煤炭、石油 和天然氣 等化石能源的未來，核心在於各方所簽署協議中對該問題的用詞，究竟是「逐步減少」(phase down)還是「逐步淘汰」(phase out)，現在最終是採用「擺脫化石燃料」(transitioning away from fossil fuels)的用詞，也讓石油生產國及業界不但鬆一口氣，甚至感到滿意。

紐約時報報導，從用詞的三變，反映出最終的做法是各國可以選擇自己的方式來減少溫室氣體排放，而不受到具體要求的約束。

石油輸出國組織(OPEC，歐佩克)等主要油氣出口成員國反對淘汰化石燃料，認為未來幾十年，人類依然繼續有化石能源的需求。歐佩克「龍頭」沙烏地阿拉伯反對協議初期的「淘汰」草案，現在的協議在於讓各國可以自由選擇自己應對氣候變遷的方向。

此外，這個獲得近200個國家批准的全面協議，還暗示了天然氣這種化石燃料，能夠在「促進能源轉型」方面產生作用，而天然氣是近年來吸引了大型石油公司大量投資的化石燃料，自然獲得油氣業界的支持。

歐洲最大能源公司殼牌(Shell)發言人表示，「我們支持 COP28的成果」；義大利 能源巨頭埃尼(Eni)稱讚這次會議「非常務實」；代表美國產業界的美國石油協會(American Petroleum Institute)則指出，世界將需要更多，而不是更少能源。

石油生產國擔心會議可能會提出更嚴格的方案，來限制化石燃料的使用，歐佩克秘書長蓋斯(Haitham Al Ghais)上周呼籲拒絕任何針對能源(即化石燃料)而非排放的協議文本或方案，即反映出這種憂慮，但現在的結果幾乎相反。在本屆會議結束後，蓋斯與天然氣出口組織的聯合聲明，讚揚會議「一致同意的積極成果」。

協議締約方除了確保最終文件中包含有關「化石燃料」的語言外，出乎意料的也確保產業界的話語，還呼籲加速「捕碳」及儲存，這項技術有可能擴大化石燃料的使用，自然受到油氣生產商支持，環保組織批評也在意料。