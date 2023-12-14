我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周海媚生前無配偶、膝下無子女 巨額遺產繼承者曝光

沒簽到大谷翔平怪舊金山「高犯罪率」？巨人CEO回應了

COP28決議 198國允脫離化石燃料 拚2050年前淨零

記者林奐成、劉十賢、孫文臨、編譯周辰陽／杜拜報導
COP28決議3大目標 製表／國際中心
COP28決議3大目標 製表／國際中心

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）「加班」一天後，13日落幕。198國談判代表針對決議達成共識，承諾「進行能源系統轉型，脫離化石燃料」，並以公正有序的態度在這關鍵十年加速行動，以利2050年前達到淨零。這是氣候峰會史上，首次在決議明確提到化石燃料。

這份決議未包含歐美國家期待的「逐步淘汰化石燃料」（phasing out fossil fuels），而是採用較中性的「轉型」（transitioning）字眼。此外，決議也認可全球碳排放將會在2025年前達到高峰，並承諾淘汰「無效率的化石燃料補貼」。

峰會原定12日結束，但因第一份決議草案未納入「逐步淘汰化石燃料」，引發歐美等國不滿，決議難產而延會。昨日凌晨，會議主席賈比爾（Sultan Al Jaber，前譯賈柏）先與各國代表私下磋商，接著公布第二份決議草案並召開全體大會。

賈比爾在大會宣布，這份「全球盤點決議」已獲得無異議的採納，堪稱是歷史性的包裹方案，有助於加速氣候行動；現場爆出熱烈掌聲。他表示，各國代表應該為達成歷史成就而感到驕傲，「我們對全球盤點做出全面回應，制定了強力的行動計畫，讓控制攝氏1.5度升溫保有可能性」。

賈比爾說，這是峰會史上第一次提到甲烷與減量，也是首次有最終協定納入關於化石燃料的文字，堪稱是「阿拉伯聯合大公國共識」（UAE consensus）。但他強調，協定必須付諸行動，「我們不能光說不練，如果我們團結，就可以對我們的未來產生深遠影響」。

根據太平洋島嶼氣候行動網絡（Pacific Islands Climate Action Network）調查統計，今年共有超過127個國家支持「逐步淘汰化石燃料」，較去年僅80國大幅增加，但石油輸出國家組織（OPEC）和中印等國皆反對將「逐步淘汰化石燃料」寫入決議，其中又以全球第二大產油國沙烏地阿拉伯最反對，導致起初的談判陷入僵局。

此外，一如先前談判釋出的訊息，各國決議朝提升再生能源容量及能源效率兩方面加速能源轉型。文中寫道，各國要在2030年前將再生能源裝置容量提高至目前的三倍、能源效率改善速率提高至兩倍，顯示各國將再生能源視為控制升溫的重要解方。

這項由歐盟、美國及主辦國阿拉伯聯合大公國大力鼓吹的再生能源方案，在大會第一周就已獲100多國支持，也包括中國及印度。草案文字後續如願送進大會，取得所有締約國共識。

本次決議中也再次提及「逐步減少（phasing down）燃煤」的承諾，要求各國加強交通基礎設施及運具方面的減碳、發展能源科技及各項降低溫室氣體排放的技術，包括核能、碳捕捉與儲存，以及氫能生產等。

歐盟表示，各國還同意採取行動到2030年將碳排量減少43%，並讓世界走上2050年實現淨零排放的道路。另外，各方也達協議，在這個十年內解決甲烷排放和其他非二氧化碳溫室氣體排放問題，並盡快逐步取消低效率化石燃料補貼。

不過，氣候倡議人士指出，決議文本缺少路徑去籌集幾千億資金協助發展中國家從煤炭、石油與天然氣轉型。

「但願不會來得太遲」

聯合國秘書長古特瑞斯在社群媒體「X」發文指出，「不管你喜歡與否，化石燃料逐步淘汰是大勢所趨，但願不會來得太遲」。

聯合國氣候峰會主席賈比爾（中）13日宣布，峰會達成能源轉型脫離化石燃料的歷史性協...
聯合國氣候峰會主席賈比爾（中）13日宣布，峰會達成能源轉型脫離化石燃料的歷史性協議。（美聯社）
COP28氣候峰會決議文幾經波折，終於在13日敲定，首度將化石燃料四字列入，力促...
COP28氣候峰會決議文幾經波折，終於在13日敲定，首度將化石燃料四字列入，力促2050年達成淨零碳排目標。（美聯社）

石油 歐盟 聯合國

上一則

AP調查：70%亞太裔認為美民主方向錯誤

下一則

221：212 眾院通過對拜登啟動「彈劾調查」

延伸閱讀

COP28直擊／峰會通過決議：能源轉型 脫離化石燃料

COP28直擊／峰會通過決議：能源轉型 脫離化石燃料
NBA／勇士格林使出右勾拳痛擊太陽中鋒 又被驅逐出場

NBA／勇士格林使出右勾拳痛擊太陽中鋒 又被驅逐出場
COP28最新協議草案 未提「逐步淘汰」化石燃料

COP28最新協議草案 未提「逐步淘汰」化石燃料
NBA／甩「薪水小偷」之名準備復出 主帥讚比爾：他看起來很棒

NBA／甩「薪水小偷」之名準備復出 主帥讚比爾：他看起來很棒

熱門新聞

語言學習APP Duolingo總結2023年全球用戶學習最多的語言前十名。(截取自Duolingo官網)

快看世界／Duolingo統計 全球學習這語言的人大漲

2023-12-06 16:07
南佛州大學化學系博士生李旭明涉嫌在鄰居門口放毒，已被遞解回中國。(Hillsborough County Sheriff's Office官網)

南佛州大學博士生投毒鄰居遣返中國 若回美就會被抓

2023-12-07 12:34
全球報復性消費熱潮逐漸降溫，今年精品產業成長率恐縮水。圖為普拉達門市。（路透）

全球「報復性消費」退場 奢侈品爆庫存危機

2023-12-10 01:16
知名研究中國問題學者李成結束旅美，轉赴香港做研究。圖為李成2016年出席首屆美國華人大會。（中新社）

華裔學者離美 感嘆決策層不信任、「知中派」被邊緣化

2023-12-10 20:33
賓州大學校長馬季爾(右)與哈佛大學校長蓋伊，5日在眾院出席有關校園內反猶太言論等處理措施，發言內容遭到眾議員批評。馬季爾9日宣布辭職。(美聯社)

3名校校長眾院作證 證詞皆由紐約著名律師事務所準備

2023-12-10 08:32
在槍擊中死亡的張家楨教授，來自台灣，在該校已任職了22年。(拉斯維加斯內華達大學官網)

賭城內華達大學槍案3死 台灣教授喪命 槍手遭擊斃

2023-12-08 01:29

超人氣

更多 >
周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光

周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光
周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光
醫生每天喝這茶抗發炎 助他停吃止痛藥

醫生每天喝這茶抗發炎 助他停吃止痛藥
華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見

華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見
周海媚病故 同期三女星也都在60歲前離世

周海媚病故 同期三女星也都在60歲前離世