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美前官員：賴清德若勝選 中恐動手 美應終結對台戰略模糊政策

編譯中心／綜合報導
包士可指台灣總統候選人賴清德若勝選，北京可能援引反分裂國家法採取行動。(取自智庫全球台灣研究中心網站)
包士可指台灣總統候選人賴清德若勝選，北京可能援引反分裂國家法採取行動。(取自智庫全球台灣研究中心網站)

美國國防部長辦公室中國科前科長包士可(Joseph Bosco)投書「國會山莊報」指出，台灣總統候選人賴清德若勝選，北京可能援引反分裂國家法採取行動。他說，拜登政府應終結對台灣的「戰略模糊」政策，採取更多行動來嚇阻中國。

包士可指出，一旦賴清德勝選、民進黨拿下台灣八次總統直選的第五勝，北京可能會援引2005年「反分裂國家法」，以「和平統一的可能性完全喪失」為由，採取一系列行動，包括對台灣實施海上和空中隔離、禁運或封鎖，或是奪下台灣離島、甚或對台灣發動全面的兩棲、空中和飛彈入侵。

拜登曾四度宣告會直接保衛台灣，但白宮、國務院官員或拜登本人每回卻藉由「澄清」美國保衛台灣的政策「沒有變化」，削弱「保衛台灣」訊息的嚇阻價值。

包士可認為，遺憾的是，這樣的政策刻意不作許諾，正如時任國防部助理部長奈伊1995年到1996年台海飛彈危機期間的陳述。當時中國朝台灣發射飛彈，中國軍事官員問奈伊，倘若中國進一步攻擊台灣，美方會採取什麼行動，奈伊回應：「我們不知道，你們也不知道，這取決於具體情況。」

這樣的說法也符合美國1979年「台灣關係法」中的不確定性。台灣關係法要求美國「維持能力」來協防台灣，但並未強制要求華府行使這樣的能力。

然而包士可指出，如同美國從未承諾使用武力協防台灣，北京也從未放棄武統。包士可認為，唯有美國向台灣提出可信、充分準備且具說服力的承諾，才有可能讓北京相信，對台灣發動侵略會付出過於高昂的代價。

包士可總結，要實現這樣的嚇阻力，一是採取集體自我防禦行動來保衛台灣，二是以直接戰爭行為保衛美國及盟國免受中國報復，這兩個目標都取決於美國能否取得升級主導地位。

拜登 賴清德 國防部

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