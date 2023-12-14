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台灣大選前 解放軍頻在敏感鄰接區軍演 台4度驅離

編譯中心／綜合報導
台灣大選將屆，兩岸關係緊張，解放軍頻頻演習，台軍方11月曾四度驅離。(圖截自台灣國防部影片)
台灣大選將屆，兩岸關係緊張，解放軍頻頻演習，台軍方11月曾四度驅離。(圖截自台灣國防部影片)

路透報導，台灣國防安全部門的官員表示，台灣軍方上個月四度驅離接近台灣敏感鄰接區的解放軍演習。台灣當局認為，這是明年關鍵大選前，中國加強「恐嚇」台灣選民的行動。

根據多名負責台灣安全官員說法及總結中國大陸此次行動的「台灣內部備忘錄」內容，解放軍空軍及海軍11月在距台灣海岸24浬(44公里)的鄰接區，進行了四次協調軍事演習。

備忘錄指出，解放軍的軍事舉動是「多方面干預選舉行動」一環，手段包括與台灣政治人物的交流活動，以及散布不實訊息，以影響輿論。

一名不願具名的官員表示，這波在鄰接區的演習是在「模擬入侵，並試探台灣軍方的反應」。這名消息人士還說，台灣派出軍隊將解放軍驅離。

中國國防部並未回應路透的報導。

台灣官員表示，中國大陸11月的活動還包括連續兩天有大陸氣球飛過敏感的台灣海峽中線，以及海洋科學考察船接近台灣東部與西部外海的鄰接區。

據消息人士說法，11月時，有一艘大陸商用拖船進入台灣南部領海，即距離台灣海岸12浬內區域。

這名官員說：「他們是在透過這些軍事與非軍事勢力表明，在持續升高緊張情勢的同時，他們隨時都能對台灣做點什麼事。這顯然是心理戰術。他們每天都在散布『戰爭與和平』的訊息。」

另一名台灣官員形容中國大陸的軍事演習是北京升高「灰色地帶」戰爭行動的一部分，要透過一再的軍演削弱台灣，並以此「恐嚇」台灣選民。

這名官員指出，「他們(中國大陸)想讓自己的預言看起來可能成真」，也就是如果民進黨繼續掌權就可能與中國大陸爆發戰爭。

解放軍 國防部 氣球

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