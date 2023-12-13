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援烏克蘭立場改口？拜登：美會「盡力」支持

記者張文馨／華盛頓報導
澤倫斯基（左）第三度訪問華府，尋求美國國會支持軍援。拜登總統（右）說，美國如果停止援烏，等於是送給普亭聖誕禮物。（美聯社）
澤倫斯基（左）第三度訪問華府，尋求美國國會支持軍援。拜登總統（右）說，美國如果停止援烏，等於是送給普亭聖誕禮物。（美聯社）

白宮追加援烏預算卡關，總統拜登12日在白宮，當著烏克蘭總統總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的面表示，美國會盡力（as long as we can）支持烏克蘭；美國有線電視新聞網（CNN）分析，拜登這句話代表了美國政府對援助烏克蘭的立場出現微妙變化，採取更為務實的立場。

拜登過去說的是，美國會支持烏克蘭，無論多久（as long as it takes）；直到幾個月前，拜登仍強調美國對烏克蘭的承諾不會減弱。

然而，白宮推動的千億美元援外預算追加案在國會卡關，澤倫斯基親赴國會山莊仍未能贏得共和黨議員的支持，眼看休會在即，白宮預告援烏預算即將斷炊。

這是澤倫斯基自俄烏戰爭去年2月爆發以來，第三度親訪華府；拜登在白宮接待澤倫斯基，並舉行聯合記者會。

拜登表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）正等著看美國對烏克蘭的承諾跳票，「我們一定、一定、一定要證明他錯了。」

拜登說，美國將持續盡力對烏克蘭提供關鍵的武器和裝備；美國政府同日宣布價值2億美元的軍援，包含海馬士引導多管火箭系統和各式彈藥。

拜登也說，但若還沒有追加預算，美國會很快無法協助烏克蘭回應緊急的作戰需求。

共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC），「若他們給我們邊境（指白宮在邊境安全政策上讓步）」，才會同意援助烏克蘭的預算。

拜登政府10月提出高達1060億美元的援外預算追加案，其中規畫提供烏克蘭614億、以色列143億、人道援助91.5億、投入台灣和太平洋地區74億，以及136億的邊境資金。

澤倫斯基告訴美國福斯新聞網（Fox），與參議員討論了烏克蘭的作戰細節，並讓美國議員了解到烏軍在黑海對抗俄軍的巨大成功；澤倫斯基重申相信烏克蘭最終會獲勝。

澤倫斯基在白宮表示，烏克蘭的目標是擊潰俄羅斯的空戰優勢，控制天空的人能決定戰爭要打多久；美國防製造商提供給他能使烏克蘭國防製造更快更有效率的建議，烏克蘭和美國將共同改變民主武器庫；此外，澤倫斯基告訴拜登，烏克蘭已落實歐盟執委會（European Commission）的要求，準備好展開加入歐盟的談判。

烏克蘭 拜登 澤倫斯基

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