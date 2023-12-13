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訪華府「遇冷」澤倫斯基恐空手而歸

記者顏伶如／綜合報導
參院兩黨領袖舒默（右）和麥康諾（左）接待澤倫斯基（中），但會後都未明確表態繼續軍援烏克蘭。（美聯社）
參院兩黨領袖舒默（右）和麥康諾（左）接待澤倫斯基（中），但會後都未明確表態繼續軍援烏克蘭。（美聯社）

俄烏戰爭接近兩周年，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)為了爭取軍援，12日再度訪問華府，國會議員雖然同情烏克蘭處境，卻未承諾提供軍援；華爾街日報分析，軍援包裹法案受到美國國內政治角力羈絆，澤倫斯基無奈只能空手而歸。

澤倫斯基12日在華府會晤兩黨國會領袖，雖然許多國會議員支持為烏克蘭繼續提供數百億軍援，但共和黨籍參、眾議員堅持主張為烏克蘭軍援投下同意票之前，拜登政府必須先解決美墨邊境大批非法移民湧入的問題。

國會即將進入年底聖誕節、元旦休假，兩黨政策意見分歧，年底之前國會通過最新一波軍援法案希望渺茫，期盼軍援盡快到位的基輔只能繼續等待。支持為烏克蘭提供更多軍援的國會議員如今退而求其次，爭取明年初達成兩黨協議讓法案通過。

澤倫斯基12日上午拜會參議員及眾院黨團領袖，下午與拜登總統見面；華爾街日報分析，如果國會未能通過為烏克蘭提供進一步軍援的法案，拜登外交政策形同遭受重挫，烏克蘭下一步該怎麼走也將引發疑慮。面臨俄羅斯軍隊步步進逼，烏克蘭高度仰賴美國提供武器援助。

約一年前，澤倫斯基訪問華府受到英雄式歡迎，十小時行程包括在國會發表演說，數度獲得全場起立鼓掌；然而，如今情勢不同，美國在俄烏戰爭中扮演角色愈來愈受質疑，眾院多數黨已從民主黨換成共和黨，烏克蘭並不被看好能戰勝俄羅斯，更讓國會對烏克蘭的支持面臨考驗。

澤倫斯基在與拜登共同舉行的聯合記者會上說：「非常重要的是，我們要在今年年底之前，對侵略者傳遞強而有力的團結訊息。」

共和黨仍堅持白宮必須先做好邊境管理，再來談援助烏克蘭。圖為共和黨籍的眾院議長強生...
共和黨仍堅持白宮必須先做好邊境管理，再來談援助烏克蘭。圖為共和黨籍的眾院議長強生。（美聯社）

參議員說，澤倫斯基對於情勢可能發展解釋得非常清楚，但國會議員的態度並未改變。

共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)說，非常敬佩澤倫斯基，「他將戰到最後一兵一卒」，但民主黨必須同意改善邊境政策。

葛理漢說：「我對澤倫斯基說，我的首要職責是增進國家安全」。

烏克蘭 澤倫斯基 拜登

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