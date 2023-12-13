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美盼烏改採守勢 蓄軍力逼俄上談判桌

編譯中心／綜合報導
美方盼烏克蘭改採保守戰略，蓄積補給與軍力以逼俄國明年底或後年上談判桌。圖為烏克蘭軍人11月在基輔演練發射迫擊砲。（路透）
美方盼烏克蘭改採保守戰略，蓄積補給與軍力以逼俄國明年底或後年上談判桌。圖為烏克蘭軍人11月在基輔演練發射迫擊砲。（路透）

烏克蘭6月初展開大反攻未能達成戰略目標，美國和烏克蘭目前正找尋下階段新戰略。烏克蘭仍想爭取大量援助積極反攻，美方則盼烏國改採較保守戰略，堅守目前領域並在來年蓄積補給與軍力，逼俄國明年底或後年上談判桌。

紐約時報指出，烏克蘭今夏反攻失利，共和黨支持援烏力道與意願大減，拜登政府一些高層也憂心若戰事明年續陷泥淖，得利者將是俄國。

俄軍2022年春天直取基輔失敗後，轉為在烏東頓巴斯地區與烏克蘭打消耗戰，並已扭轉2022年秋天遭烏軍閃電反攻後的頹勢重新站穩。美方官員稱俄方現在有更多部隊、彈藥及飛彈，並靠無人機隊增強火力優勢。

美國正加強派員當面向烏克蘭提供軍事建議，一名美軍中將長時間待在基輔。美、烏軍方盼下月在德國威斯巴登舉行一系列兵推制定新戰略的細節。

美方想推動較保守戰略，聚焦於保住烏克蘭現有領土，明年整年用於重新建立足夠兵力與補給；烏方則希望繼續進攻，無論是地面作戰或以飛彈遠程打擊，以持續吸引世界目光。

美國過去兩年已向烏克蘭提供超過1110億元鉅額援助，如今許多共和黨人表態反對進一步援烏，其他人則要求在表決追加額外援烏資金前，先拿出新策略。

美方官員表示，烏克蘭領導人根本沒意識到要美國繼續援助的難度，一些烏克蘭將領和官員對美援抱持不切實際期望，例如還在要求幾百萬發砲彈，殊不知西方庫存早已見底。

美方官員說，烏克蘭必須「勒緊褲帶」作戰。美軍一些人士希望烏克蘭改採「守成並蓄積實力」戰略，聚焦守住現有領土並在2024年建立武器自產能力，提高自給自足程度，確保烏軍足以擊退俄方任何新攻勢。

美方這項戰略目標是創造充足可靠的嚇阻能力，也許能讓俄國考慮明年底或2025年進行有意義的談判。美國和烏克蘭官員都不願透露對話或新計畫細節。但無論最終協議如何，改變現狀至關重要。分析家表示，戰爭陷入僵局時間愈長，獲得美國額外援助的難度就愈高。

目前烏克蘭仍有近20%領土在俄國手裡。美國官員說，烏克蘭不需要收復所有失土才算贏得戰爭。當結束戰爭的和談展開時，取得一些戰略性和象徵性的勝利，同時加強防禦並增強武器產能，足以讓烏克蘭取得談判優勢。

烏克蘭 俄國 共和黨

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