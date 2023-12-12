COP28直擊／台灣經驗世界看見 島國能源發展重視公正轉型

電力系統轉型是減碳關鍵。12月10日，長期提供永續、減碳諮詢與培訓服務的「台灣產業服務基金會」，舉辦了一場COP28周邊會議。（美聯社）

電力系統轉型是減碳 關鍵。12月10日，長期提供永續、減碳諮詢與培訓服務的「台灣產業服務基金會」舉辦了一場COP28周邊會議。會議邀請來自聖克里斯多福及尼維斯、帛琉以及台灣的專家，共同探討能源轉型及城市減碳的治理經驗。

聖克里斯多福及尼維斯的綠色解決方案電力公司經理凱利指出，該國雖然不產石油 ，卻有97%的發電仰賴化石燃料，因此容易受市場波動影響。他說，為達到2030年前100%使用再生能源的目標，該國正積極發展地熱等新能源，也正面臨「公正轉型」的挑戰。

凱利舉例，有些人在柴油發電機維護方面具備高超技能，現在需要思考如何進行再培訓和技能培養。「過去能源產業以男性為主，我們要想辦法吸引女性加入轉型過程。」他認為提供充足的培訓課程是關鍵，同時提及透過台灣國合會計畫的技術與專業培訓，協助國內實現公正轉型。

帛琉公用企業公司發電部經理阿德拜表示，帛琉的目標是在2025年之前，將再生能源比例從2%提高到45%，並於2032年達到100%。他強調，提升太陽能發電優勢的關鍵在於升級電網和強化儲能能力。

這場周邊會議也有來自台灣的經驗分享。國合會研發考核處處長曾筠凊表示，能源轉型的重要在於「讓每個人成為系統改變的一部分」。她分享了花蓮的微型水力發電廠、澎湖智慧電網以及與馬紹爾群島合作的「家戶能源效率及再生能源計畫」等案例，強調社區型小規模再生能源發展對國家整體轉型有巨大貢獻。

台北市政府環保局簡任技正黃莉琳也在同場論壇分享都市減碳經驗。她指出，北市最大宗的碳排放來自住商用電和交通工具，因此減碳策略特別側重這兩個方向，推出社區住宅儲能節能補助、1200元大眾運輸定期票、減碳存摺抽獎等政策，並善用公路隔音牆空間，鋪設小型太陽能光電，多管齊下推動永續轉型。