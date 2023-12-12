我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約7層大廈坍塌 牆壁像被扯掉、目擊者餘悸猶存

紐約州明年調漲工資 紐約市最低時薪將達16元

最高院不讓墮胎 德州孕婦決定赴他州手術 未透露目的地

記者顏伶如／綜合報導
德州法院對於墮胎准許與否的反覆裁決，讓孕婦考克斯決定離開德州，考克斯懷有先天缺陷的胎兒。此案現已成為全國關注的指標案例。（美聯社）
德州法院對於墮胎准許與否的反覆裁決，讓孕婦考克斯決定離開德州，考克斯懷有先天缺陷的胎兒。此案現已成為全國關注的指標案例。（美聯社）

俗稱「心跳法」的德州州法全面禁止妊娠6周以上墮胎，妊娠超過20周的德州孕婦凱特·考克斯(Kate Cox)因腹中胎兒經診斷患有致命風險的基因疾病而向法院訴請緊急墮胎。特拉維斯郡區域法院(Travis County District Court)法官賈柏爾(Maya Guerra Gamble)上周裁定，考克斯符合醫療特例條款而准許墮胎，但德州高等法院11日卻推翻賈柏爾裁決。

紐約時報報導，德州高等法院宣布裁決之前幾小時，代表考克斯打官司的「生育自主權中心」(Center for Reproductive Rights)發表聲明說，考克斯將離開德州轉往別地墮胎，聲明中並未透露目的地為何。

賈柏爾7日宣布裁決之後，共和黨籍州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)向德州高等法院提出上訴。考克斯律師說，考克斯不確定德州高等法院將如何判決，因此決定轉往能夠合法墮胎的其他州。

德州州法幾乎全面禁止墮胎，圖為維權人士在州議會前抗議，希望准許婦女墮胎。(美聯社...
德州州法幾乎全面禁止墮胎，圖為維權人士在州議會前抗議，希望准許婦女墮胎。(美聯社)

德州高等法院11日在7頁裁決書中指出，下級法院裁決有誤。裁決書中寫道，考克斯的醫師卡爾桑(Damla Karsan)雖然請求法院准許墮胎，卻沒有依照醫療特例條款規定向法院舉證說明考克斯面臨的健康風險為何。根據德州州法，只有在孕婦面臨生命及健康嚴重威脅的情況下，才能獲准以醫療特例條款墮胎。

裁決書指出，應針對醫療特例墮胎頒布一體適用的準則，能運用在考克斯之外的案例。

紐約時報分析，考克斯在德州高等法院判決出爐之前就決定轉往別州墮胎，凸顯了孕婦在德州訴請法院批准醫療特例墮胎面臨龐大困難。

考克斯案是保障墮胎權指標判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)2022年6月被最高法院推翻後，獲得法院核准以醫療特例條款准許墮胎的第一例。

該案已成全國矚目的墮胎權司法攻防指標案例。共和黨執政州在「羅訴韋德案」被推翻之後，紛紛通過幾乎全面禁止墮胎的州法。一名妊娠8周的肯塔基州孕婦上周提告，要求推翻肯州的禁止墮胎法令。

墮胎 德州 紐約時報

上一則

COP28協議草案不見「淘汰」化石燃料 12日閉幕協議未定

下一則

1月移民排期 親屬和職業移民各項大幅進步

延伸閱讀

達拉斯孕婦才獲准墮胎 德州最高院喊卡

達拉斯孕婦才獲准墮胎 德州最高院喊卡
羅訴韋德案推翻後 墮胎變貴變危險

羅訴韋德案推翻後 墮胎變貴變危險
預約手術等7周…羅訴韋德案推翻 讓墮胎變貴變危險

預約手術等7周…羅訴韋德案推翻 讓墮胎變貴變危險
一孕婦為墮胎提告 肯塔基州今年第2例

一孕婦為墮胎提告 肯塔基州今年第2例

熱門新聞

美國生活費高昂，年輕人買不起房子，讓愈來愈多的國人不再相信「美國夢」，甚至移居到生活費低的其他國家。（路透）

生活開銷大 買不起房…許多公民遠走他鄉 到海外才能實現美國夢

2023-12-05 14:52
圖為今年5月從哥倫比亞通過「達連隘口」，一路跋渉，最後到達巴拿馬下奇基托邊界的中國人，接受邊警盤訊，目的地是美國。(美聯社)

逃避習治理… 中國「走線人」大增 他喊：在美才活得像人

2023-12-04 21:36
南佛州大學化學系博士生李旭明涉嫌在鄰居門口放毒，已被遞解回中國。(Hillsborough County Sheriff's Office官網)

南佛州大學博士生投毒鄰居遣返中國 若回美就會被抓

2023-12-07 12:34
賓州大學校長馬季爾(右)與哈佛大學校長蓋伊，5日在眾院出席有關校園內反猶太言論等處理措施，發言內容遭到眾議員批評。馬季爾9日宣布辭職。(美聯社)

3名校校長眾院作證 證詞皆由紐約著名律師事務所準備

2023-12-10 08:32
知名研究中國問題學者李成結束旅美，轉赴香港做研究。圖為李成2016年出席首屆美國華人大會。（中新社）

華裔學者離美 感嘆決策層不信任、「知中派」被邊緣化

2023-12-10 20:33
全球報復性消費熱潮逐漸降溫，今年精品產業成長率恐縮水。圖為普拉達門市。（路透）

全球「報復性消費」退場 奢侈品爆庫存危機

2023-12-10 01:16

超人氣

更多 >
周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況
微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回

微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回
美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳

美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳
人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」
威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？