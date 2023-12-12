最高院不讓墮胎 德州孕婦決定赴他州手術 未透露目的地

德州法院對於墮胎准許與否的反覆裁決，讓孕婦考克斯決定離開德州，考克斯懷有先天缺陷的胎兒。此案現已成為全國關注的指標案例。（美聯社）

俗稱「心跳法」的德州 州法全面禁止妊娠6周以上墮胎 ，妊娠超過20周的德州孕婦凱特·考克斯(Kate Cox)因腹中胎兒經診斷患有致命風險的基因疾病而向法院訴請緊急墮胎。特拉維斯郡區域法院(Travis County District Court)法官賈柏爾(Maya Guerra Gamble)上周裁定，考克斯符合醫療特例條款而准許墮胎，但德州高等法院11日卻推翻賈柏爾裁決。

紐約時報 報導，德州高等法院宣布裁決之前幾小時，代表考克斯打官司的「生育自主權中心」(Center for Reproductive Rights)發表聲明說，考克斯將離開德州轉往別地墮胎，聲明中並未透露目的地為何。

賈柏爾7日宣布裁決之後，共和黨籍州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)向德州高等法院提出上訴。考克斯律師說，考克斯不確定德州高等法院將如何判決，因此決定轉往能夠合法墮胎的其他州。

德州州法幾乎全面禁止墮胎，圖為維權人士在州議會前抗議，希望准許婦女墮胎。(美聯社)

德州高等法院11日在7頁裁決書中指出，下級法院裁決有誤。裁決書中寫道，考克斯的醫師卡爾桑(Damla Karsan)雖然請求法院准許墮胎，卻沒有依照醫療特例條款規定向法院舉證說明考克斯面臨的健康風險為何。根據德州州法，只有在孕婦面臨生命及健康嚴重威脅的情況下，才能獲准以醫療特例條款墮胎。

裁決書指出，應針對醫療特例墮胎頒布一體適用的準則，能運用在考克斯之外的案例。

紐約時報分析，考克斯在德州高等法院判決出爐之前就決定轉往別州墮胎，凸顯了孕婦在德州訴請法院批准醫療特例墮胎面臨龐大困難。

考克斯案是保障墮胎權指標判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)2022年6月被最高法院推翻後，獲得法院核准以醫療特例條款准許墮胎的第一例。

該案已成全國矚目的墮胎權司法攻防指標案例。共和黨執政州在「羅訴韋德案」被推翻之後，紛紛通過幾乎全面禁止墮胎的州法。一名妊娠8周的肯塔基州孕婦上周提告，要求推翻肯州的禁止墮胎法令。