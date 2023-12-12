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紐約州墮胎診所 維持設立「緩衝區」不得從事反墮胎言論

記者顏伶如／綜合報導
大法官裁定拒絕聽審，維持紐約地方法「緩衝區」，不得從事支持或反對墮胎的言論。（美聯社）
大法官裁定拒絕聽審，維持紐約地方法「緩衝區」，不得從事支持或反對墮胎的言論。（美聯社）

紐約州允許地方立法為墮胎診所設立緩衝區(buffer zones)，禁止反墮胎倡議人士接近出入墮胎診所的民眾。這項地方法律面臨反墮胎團體提出司法挑戰，但最高法院11日裁定不予受理。

科羅拉多州曾有類似前例，最高法院2000年裁決，科州州法並不牴觸憲法第一修正案。不過，數名保守派大法官對裁決結果的可行性公開提出質疑，保障婦女墮胎權指標判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)2022年被最高法院推翻時，保守派大法官在多數意見書中再次提到對科州判例的疑慮。

經常在墮胎診所周圍人行道逕行為墮胎婦女展開「街頭輔導」(Sidewalk counseling)的天主教倡議人士黛博拉‧維塔格里安諾(Debra Vitagliano)，在反墮胎及宗教團體支持下，2022年11月對紐約州威徹斯特郡(Westchester County)的墮胎診緩衝區(buffer zones)法律提出挑戰，要求最高法院推翻科州判例，理由是郡法侵犯她受到憲法第一修正案保護的言論自由權。高法院大法官11日僅以簡短裁決宣布不予受理，裁決當中並沒有附加不同意見書。

已有23年歷史的最高法院判例「希爾訴科羅拉多州案」(Hill v. Colorado)維持不變。

「羅訴韋德案」2022年6月被最高法院推翻的幾天之後，紐約州威徹斯特郡立即通過法律，禁止反墮胎人士在墮胎診所周邊示威或接近出入墮胎診所的民眾。威徹斯特郡法律規定，如果抗議人士為了示威、說教或發放傳單而靠近進入墮胎診所的民眾八呎之內將構成輕罪犯罪，面臨罰款及最高坐牢半年，累犯則可能遭判最高一年有期徒刑。

維塔格里安諾透過委任律師在訴狀中對最高法院指出，如果第一修正案的保護是有效的，保護範圍應該包括在人行道上對於重要事項進行和平、面對面的談話。維塔格里安諾的提告獲得基督教法律協會(Christian Legal Society)等反墮胎團體支持，14名共和黨籍州檢察長也向最高法院遞交意見書，對維塔格里安諾主張表達支持。

墮胎 紐約州 大法官

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