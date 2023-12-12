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賓大校長下台幕後…董事會權鬥 眾院聽證會成最後稻草

編譯陳韻涵／綜合11日電
賓州大學校長馬季爾已在9日請辭下台。（美聯社）
賓州大學校長馬季爾已在9日請辭下台。（美聯社）

過去幾個月來，賓州大學(UPenn)校長馬季爾(Liz Magil)不理會校內學生支持巴勒斯坦的聲浪，各界對馬季爾的支持也逐漸消散；金主不滿馬季爾與賓大董事會主席柏克(Scott Bok)的情緒逐漸高漲，馬季爾上周在聽證會的言論引發風波後，賓大董事會受夠了，決定在周末秘密開會，要求馬季爾下台。

紐約時報11日報導，面對賓大學生數月來支持巴勒斯坦的抗議行動，金主揚言撤回數以千萬資金，賓大影響力龐大的商學院委員會顧問訴求該校更整頓領導階層。

賓大董事會主席柏克支持馬季爾，但在9日，也就是眾院聽證會後第四天，約24名董事和48位具投票權的成員中，有逾半數人士達成共識，要馬季爾走人。

董事會成員不知道的是，馬季爾早有此打算，她與柏克秘密計畫卸下賓大校長的職務；就在董事團體逼宮前，馬季爾早一步辭職，成為賓大創校130年來最短命的校長。

馬季爾的職位早在巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」10月7日突襲以色列之前，就已步履蹣跚；具影響力的金主不滿馬季爾允許「巴勒斯坦文學會議」在賓大費城校園內舉行的決定，該會議邀請的講者包括被指控反猶太人士；馬季爾此一決定讓部分校友擔心，馬季爾不願支持猶太族群。

5日的眾院聽證會讓成為壓垮馬季爾的最後一根稻草，她的回應招致各界撻伐。

去年甫就任的馬季爾尚未贏得足夠盟友支持她續任校長，而賓大相對其他大學龐大的董事會派系林立，加劇混亂，兩派公共事務官員同聲批評馬季爾；此外，私校最重要財源之一、個別金主也發動要求馬季爾和柏克下台。

紐時記者訪問多名要求匿名的校園知情人士，結果讓美國一大名校的權力鬥爭內幕浮上檯面，凸顯賓大由億萬富豪、高層行政主管、律師和學術人士分頭領導，整個校園因為競爭、奪權和高等教育應有模樣的爭論而支離破碎。

賓大 巴勒斯坦 眾院

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