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哈佛校長否認論文剽竊 723位教職員力挺留任

編譯陳韻涵／綜合11日電
校園裡是否擁有反猶的言論自由，餘波不斷。哈佛校友會和學校師生表態支持現任校長蓋伊。（路透）
校園裡是否擁有反猶的言論自由，餘波不斷。哈佛校友會和學校師生表態支持現任校長蓋伊。（路透）

面對眾院聽證會失言風波，以及獨立媒體人及富豪校友指控學術剽竊而來的辭職聲浪，哈佛大學首位非裔女校長蓋伊(Claudine Gay)否認論文剽竊；至少723位哈佛教職員與哈佛校友會先後發布聲明和連署信，力挺蓋伊並強調大學自治與學術自由。

蓋伊11日向「波士頓環球報」(Boston Globe)發布聲明，重申「我支持我學術成就的廉正性，在我的職業生涯中，我一直努力確保我的學術成果符合最高的學術標準」。

哈佛校友、避險基金大老艾克曼(Bill Ackman)分享保守派部落客魯佛(Christopher Rufo)和獨立調查記者博內特(Christopher Brunet)的文章，指蓋伊1997年的碩士論文涉嫌剽竊。

53歲的蓋伊5日在眾院聽證會中，未譴責校內出現的反猶太言論，遭致批評且面臨下台壓力，如今又遭校友與媒體指控論文剽竊。

聽證會風波後，賓州大學(UPenn)校長馬季爾(Liz Magill)黯然辭職，成為參與該場聽證會的三位常春藤盟校校長中，目前唯一下台的一人，另一名與會者是麻省理工學院(MIT)校長科恩布魯斯(Sally Kornbluth)。

蓋伊在校園內外都面臨辭職壓力，哈佛校園內有兩輛廣告車，重複廣播蓋伊在聽證會上的證詞，要求她下台負責，但蓋伊似乎獲得學術機構的支持。

哈佛校友會執行委員會宣布力挺蓋伊，並要求董事會公開支持蓋伊，聲明中說，「蓋伊上周的證詞令人失望。她已表明並為她的證詞所造成的任何痛苦道歉，這證明了她的正直、決心和勇氣。」

此外，至少723名哈佛大學教職員連署上書，要求行政單位不要拔除蓋伊的校長職務。

該信件寫道，「我們，以下署名的教職員，以最強烈的措辭敦促你們捍衛大學的獨立性，抵制與哈佛承諾學術自由相悖的政治壓力，包括趕走蓋伊校長的呼聲；若讓外部勢力決定校園事務，那麼在我們多元社區中捍衛自由探究文化的關鍵工作便難以為繼」。

領導上述信件連署活動的歷史學教授艾莉森‧法蘭克‧強生(Alison Frank Johnson)表示，截至11日下午已有723名教職員簽署，超過全校2452名教職員的四分之一。

眾院 哈佛大學 常春藤

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