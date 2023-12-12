墮胎法爭議 亞州、新墨州、懷州3州最高院下周裁決

西部三大州亞歷桑納、新墨西哥、懷俄明州，也將陸續審理墮胎案，各方矚目。（美聯社）

全國公共廣播電台(NPR)報導，包括亞利桑納、新墨西哥和懷俄明等美西三州的最高法院預計下周將同步針對墮胎 相關法令做出裁決，牽動全國墮胎權益的未來，受到各方矚目。

首先，亞利桑納墮胎法的爭議在於該州有兩項相互衝突的法律：一、2022年羅訴韋德案(Roe v. Wade)被推翻前數月已通過懷孕滿15周的墮胎，皆屬違法；二、1864年起實施的墮胎法有近乎全面禁止墮胎的法條。

因此該州上訴法院於去年12月裁決「協調」墮胎法令，同時該州最高法院本周起將重新審查該項裁決，以決定最後執行的法律。

西部三大州亞歷桑納、新墨西哥、懷俄明州，也將陸續審理墮胎案，各方矚目。（美聯社）

不過眾所周知，亞利桑納最高法院法官是由共和黨籍州長任命的保守派，其中一位最高院法官蒙哥馬利(Bill Montgomery)過去還公開譴責墮胎，因此主動迴避此案。

但墮胎權益人士已決定，無論高院裁決結果如何，都計畫在2024年舉行公投，將墮胎權正式列入該州憲法。

至於新墨西哥州 的爭議在於地方政府是否有權禁止墮胎，因為該州於2021年廢除1969年墮胎禁令，結果羅訴韋德案裁決出爐後，周圍禁止或限制墮胎的他州女性都到新墨西哥來墮胎，導致該州墮胎率暴增兩倍多。進而引發地方保守派反彈，通過限制墮胎法令，因此該州最高法院將聽取意見，以確認地方墮胎禁令的合法性。

在懷俄明州 ，該州憲法規定州民有權針對個人醫療選擇做出決定，因此原本對墮胎和墮胎藥物的禁令已於今年稍早暫緩實施，但墮胎是否符合該州醫療選項成為爭議，也是提頓郡(Teton County)承審法官梅麗莎·歐文斯(Melissa Owens)面臨的難題。

該案原告喬瓦妮娜·安東尼(Giovannina Anthony)表示，無論結果如何，她和墮胎權益人士將繼續提告，因為「訴諸法律似乎成為我們爭取墮胎合法化的手段」。

同時懷州最高法院正在聽取兩名共和黨籍州議員和反墮胎組織「懷俄明州生命權」(Right to Life Wyoming)是否可介入該案的證詞，可能對提頓郡墮胎權訴訟，帶來重大影響。