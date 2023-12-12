墮胎法爭議 亞州、新墨州、懷州3州最高院下周裁決
全國公共廣播電台(NPR)報導，包括亞利桑納、新墨西哥和懷俄明等美西三州的最高法院預計下周將同步針對墮胎相關法令做出裁決，牽動全國墮胎權益的未來，受到各方矚目。
首先，亞利桑納墮胎法的爭議在於該州有兩項相互衝突的法律：一、2022年羅訴韋德案(Roe v. Wade)被推翻前數月已通過懷孕滿15周的墮胎，皆屬違法；二、1864年起實施的墮胎法有近乎全面禁止墮胎的法條。
因此該州上訴法院於去年12月裁決「協調」墮胎法令，同時該州最高法院本周起將重新審查該項裁決，以決定最後執行的法律。
不過眾所周知，亞利桑納最高法院法官是由共和黨籍州長任命的保守派，其中一位最高院法官蒙哥馬利(Bill Montgomery)過去還公開譴責墮胎，因此主動迴避此案。
但墮胎權益人士已決定，無論高院裁決結果如何，都計畫在2024年舉行公投，將墮胎權正式列入該州憲法。
至於新墨西哥州的爭議在於地方政府是否有權禁止墮胎，因為該州於2021年廢除1969年墮胎禁令，結果羅訴韋德案裁決出爐後，周圍禁止或限制墮胎的他州女性都到新墨西哥來墮胎，導致該州墮胎率暴增兩倍多。進而引發地方保守派反彈，通過限制墮胎法令，因此該州最高法院將聽取意見，以確認地方墮胎禁令的合法性。
在懷俄明州，該州憲法規定州民有權針對個人醫療選擇做出決定，因此原本對墮胎和墮胎藥物的禁令已於今年稍早暫緩實施，但墮胎是否符合該州醫療選項成為爭議，也是提頓郡(Teton County)承審法官梅麗莎·歐文斯(Melissa Owens)面臨的難題。
該案原告喬瓦妮娜·安東尼(Giovannina Anthony)表示，無論結果如何，她和墮胎權益人士將繼續提告，因為「訴諸法律似乎成為我們爭取墮胎合法化的手段」。
同時懷州最高法院正在聽取兩名共和黨籍州議員和反墮胎組織「懷俄明州生命權」(Right to Life Wyoming)是否可介入該案的證詞，可能對提頓郡墮胎權訴訟，帶來重大影響。
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