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COP28直擊／沙漠種電救地球 世界最大太陽能園區在杜拜

願景工程記者劉十賢／杜拜即時報導
太陽能園區內標高超過260米的燈塔狀建物，周邊鋪滿70,000片鏡子能反射光能來加熱塔上特殊的熔融鹽材質發電。（攝影／劉十賢）
太陽能園區內標高超過260米的燈塔狀建物，周邊鋪滿70,000片鏡子能反射光能來加熱塔上特殊的熔融鹽材質發電。（攝影／劉十賢）

阿聯酋是中東地區最早喊出「2050淨零」的國家，能源轉型是關鍵。距離COP28會場大約半小時車程，1000萬片太陽能板密密麻麻座落在距的沙漠之中，這是世界最大的太陽能園區「阿勒馬克圖姆」。

園區導覽員法特瑪說，園區從2013年開始營運，目前供應杜拜地區約兩成的電力需求，預期在2050年供應杜拜所有的電力，實現潔淨能源轉型。園區分階段開發，五個區塊分別運用不同的技術，法特瑪強調，「並非先前的技術有問題，而是我們試圖用最新的科技幫助我們更快達成目標。」

法特瑪說，傳統的太陽能板之外，2016年導入「太陽光追蹤系統」，太陽能板會隨著太陽方位變換角度，可以提升兩到三成的發電量。

園區最顯眼的是一座標高超過260米的燈塔狀建物，法特瑪解釋，這座即將啟用的「燈塔」周邊鋪滿70000片鏡子，而非傳統的太陽能板，它們能反射光能來加熱塔上的特殊的熔融鹽材質，轉化為蒸汽，驅動渦輪發動機發電，更重要的是透過這套製程產生的電力，能儲存十六小時之久，白天發電、晚上使用。

杜拜少雨、日照時長，適合發展太陽能，阿勒馬克圖姆太陽能園區宣稱一年可減少百萬噸碳排，數字還會持續提升。但太陽能板有一定使用年限，1000萬片廢料將來如何處置？法特瑪說，「我不被准許對外說明這件事，我只能說我們有方法。」

距離COP28會場大約半小時車程，1000萬片太陽能板密密麻麻座落在距的沙漠之中...
距離COP28會場大約半小時車程，1000萬片太陽能板密密麻麻座落在距的沙漠之中。（攝影／劉十賢）

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