COP28直擊／沙漠種電救地球 世界最大太陽能園區在杜拜

太陽能園區內標高超過260米的燈塔狀建物，周邊鋪滿70,000片鏡子能反射光能來加熱塔上特殊的熔融鹽材質發電。（攝影／劉十賢）

阿聯酋是中東地區最早喊出「2050淨零」的國家，能源轉型是關鍵。距離COP28會場大約半小時車程，1000萬片太陽能板密密麻麻座落在距的沙漠之中，這是世界最大的太陽能園區「阿勒馬克圖姆」。

園區導覽員法特瑪說，園區從2013年開始營運，目前供應杜拜地區約兩成的電力需求，預期在2050年供應杜拜所有的電力，實現潔淨能源轉型。園區分階段開發，五個區塊分別運用不同的技術，法特瑪強調，「並非先前的技術有問題，而是我們試圖用最新的科技幫助我們更快達成目標。」

法特瑪說，傳統的太陽能板之外，2016年導入「太陽光追蹤系統」，太陽能板會隨著太陽方位變換角度，可以提升兩到三成的發電量。

園區最顯眼的是一座標高超過260米的燈塔狀建物，法特瑪解釋，這座即將啟用的「燈塔」周邊鋪滿70000片鏡子，而非傳統的太陽能板，它們能反射光能來加熱塔上的特殊的熔融鹽材質，轉化為蒸汽，驅動渦輪發動機發電，更重要的是透過這套製程產生的電力，能儲存十六小時之久，白天發電、晚上使用。