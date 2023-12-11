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觀察站／香港新選舉 主角非選民 冷熱也變調

香港特派員 李春
新選制下的香港區議會選舉10日舉行，港警高度警戒。圖為警員引導選民完成投票。（中通社）
新選制下的香港區議會選舉10日舉行，港警高度警戒。圖為警員引導選民完成投票。（中通社）

香港新一屆區議會選舉10日舉行。香港區議會經歷特殊的歷史進程，這令今次的香港區議會選舉有了特殊的背景，於是有了這天特殊的冷熱互動。

說香港區議會有特殊歷史，是說區議會的誕生，是在港英治下70年代末，以香港地方行政白皮書指向的諮詢架構由委任制向選舉制的轉型，其後經歷了1982年成立後，香港波瀾起伏的過渡期，直到香港97主權移交後的1999年，首任特首董建華廢除民選產生香港市政局、區域市政局，舉辦作為特區架構下的區議會選舉。2019年反送中運動高漲，香港區議會選舉民主派獲約九成議席；2021年中國人大宣布香港選制改變；今年3月香港特首宣布區議會實施「去政治化」改制。

這個特殊歷史，對香港區議會來說大致是逐漸加溫，又由熱轉冷的過程，改制後的區議會首場選舉，也就有了另一番冷熱，那是港府全力在為區議會選舉加溫，包括特別製作又特別聲明不能換取任何現金劵或禮品的「心意卡」，以及選舉日前夜港府舉行「區選繽紛日」，在全港多區舉辦多項活動，是前所未有的熱鬧。

要說冷落是投票，原占主流的直選議席由452個急減至88席，由占94%降到不到20%，選民的投票率也由選舉日這天證明熱度大降，由上屆的歷史新高降到相較而來的新低。至於那些委任議席和地區委員會互選議席，是小範圍有不能不爭的新熱，大範圍是事不關己的新冷。

這場區議會選舉，主角不是選民，所以不能再看投票率高低。

而區選冷熱其實不是最重要，就在選舉日這天早上，香港選舉管理委員會主席陸啟康主持的是危機管理委員會第二次會議，聽取各部門匯報，一句話透出底線，就是即時密切監察區議會選舉的進行，確保選舉安全有序完成。

香港 投票 港府

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