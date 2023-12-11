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創新低 港區議會直選 投票率不到3成

香港特派員李春／香港報導
新選制下的香港區議會選舉10日投票。(新華社)
新選制下的香港區議會選舉10日投票。(新華社)

香港新一屆區議會選舉投票10日舉行，在新改變的選舉制度下，香港區議會地區直選縮小到88席，地區直選投票率大幅低於上屆，沒有一位非建制派最後入閘（符合參選資格）成為候選人。整場選舉高度戒備，每個投票站都安排多名警察或其他紀律部隊人員駐守。

按選舉管理委員會公布，地方選區總投票率為27.54%，逾119萬人投票。2019年區議會選舉共有452個民選議席，逾294萬登記選民投票，當年投票率71.23%。本次也低於2021年立法會選舉總投票率的30.2%，亦是自1982年，區議會設立以來最低的一屆。

香港區議會作為地方議會和區域組織，在1982年創設。今次區議會選舉在「去政治化」改制後，按新選制下進行。新一屆區議員將由四部分組成，一是新增的特首委任議席179個，在選舉日後公布；二是27名當然議員，已按例確定人選；三是由政府委任的地區委員會成員互選議席176個，已在10日下午由2450人投票選出，這部分投票率約為97%；四是分區直選議席88個，由選民直接投票選出。

選舉日的看點，就在這88席地區直選議席上，由於沒有非建制派人士進入作為候選人，看點也就沒有了參選人的派別勝敗，只有一個關注點是投票率的高低。

香港特首、港府三司司長和一眾局級官員，10日紛紛亮相投票，不同部門亦大舉動員，負責協助票站運作和呼籲投票。香港特首李家超投票時說，「港版顏色革命、黑暴」等，相信大家都是歷歷在目，對香港的傷痛、破壞大家難以接受，所以今次選舉是重要的，今次會確保這些事情不再發生，會確保到將來選出的區議員會真正為大家服務，不再背叛國家和香港。

這次香港區議會選舉高度戒備，全港600多個票站，分別安排四至六名特務警察及其他紀律部隊人員駐守，警察都穿上特別的防刺背心。

港府保安局長鄧炳強說，港警這次出動超過1萬人，亦有數以百計由不同紀律部隊組成的特務警察，以及超過千名輔警、民安隊和醫療輔助隊人員參與。

香港泛民主派組織社民連說，社民連主席陳寶瑩、外務副主席周嘉發及余煒彬，10日在中環華人行被警方截停拘捕，帶往中區警署。三人原計畫向李家超示威，表達對新區議會選舉制度的不滿。

港警稱，在皇后大道中近畢打街截查二男一女，懷疑他們企圖煽惑他人作出干擾選舉行為，三人已被扣留調查。

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