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諾曼李爾情境喜劇 改變1970年代美國社會風貌

編譯徐薏茹／綜合10日電
1970年代情境喜劇「一家子」播出，立即改變電視與美國社會風貌。幕後功臣製作人諾曼李爾，被譽為是社會評論良心。(美聯社)
1970年代情境喜劇「一家子」播出，立即改變電視與美國社會風貌。幕後功臣製作人諾曼李爾，被譽為是社會評論良心。(美聯社)

在許多美國家庭的客廳，直到1971年1月12日才算真正揭開序幕。那一夜是「一家子」(All in the Family)的首播，這部劇幾乎立即改變電視與美國社會風貌；其製作人諾曼李爾(Norman Lear)於5日辭世，享嵩壽101歲，他正是這場轉變的幕後功臣。

「一家子」中有傲慢固執的阿爾奇·邦克(Archie Bunker)、「笨蛋」妻子伊迪絲(Edith)、女權主義女兒歌羅莉亞，以及自由派女婿麥可·希蒂維奇(Michael Stivic)，他們在紐約市皇后區過著吵吵鬧鬧的生活，一同看著這個世界不受控制的變化。

凱勒歐康納(Carroll O'Connor)演繹的阿爾奇·邦克體現當時大多數中年美國白人所理解的「美國方式」，他惱怒困惑地看著「其他人」重新定義美國。

處在經歷根本性變革的動盪十年，又正值一場充滿爭議的海外戰爭，劇中的這些現實對於大多數美國人來說並不陌生，只是很少在晚餐後的電視上看到這些現實的反映。

1972年赫梅茲(Aljean Hermetz)在紐約時報如此評論：「在『一家子』之前，電視喜劇是女巫、火星人、瘋女人的大樂園。為數不多的非塑膠情境喜劇都很溫和，相對較戲劇化，不包含不友好的內容。」

然而在一家子中，更年期、流產、婚姻爭執，這些都是可批評的人事物，觀眾學習直面現實、分歧，並從中找到笑料。

在整個1970年代，無論是種族、性別或單親家庭議題，諾曼李爾利用他的力量創作其他情境喜劇，反映了以前很少、甚至是從未在電視上出現過的世界。

他在1970年代為電視帶來的直白與喜劇奠定了他的地位，任何以現實主義為核心的電視節目都應該感謝諾曼李爾。

●●●請寫圖說 1960年代情境喜劇「一家子」播出，立即改變電視與美國社會風貌...
●●●請寫圖說 1960年代情境喜劇「一家子」播出，立即改變電視與美國社會風貌。幕後功臣製作人諾曼李爾，被譽為是社會評論良心。(美聯社) TITLE = Books Norman Lear CAPTION = FILE - In this Sept. 18, 1978 file photo, actors Jean Stapleton, seated left, and Carroll O'Connor, seated right, hold their Emmys as they pose with Rob Reiner, standing from left, who won an Emmy for supporting act...【作者：美國聯合通訊社，日期：2014-10-16，數位典藏序號：20141016033822000】

紐約時報 紐約市 火星

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