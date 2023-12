諾曼李爾情境喜劇 改變1970年代美國社會風貌

1970年代情境喜劇「一家子」播出,立即改變電視與美國社會風貌。幕後功臣製作人諾曼李爾,被譽為是社會評論良心。(美聯社)

在許多美國家庭的客廳,直到1971年1月12日才算真正揭開序幕。那一夜是「一家子」(All in the Family)的首播,這部劇幾乎立即改變電視與美國社會風貌;其製作人諾曼李爾(Norman Lear)於5日辭世,享嵩壽101歲,他正是這場轉變的幕後功臣。

「一家子」中有傲慢固執的阿爾奇·邦克(Archie Bunker)、「笨蛋」妻子伊迪絲(Edith)、女權主義女兒歌羅莉亞,以及自由派女婿麥可·希蒂維奇(Michael Stivic),他們在紐約市 皇后區過著吵吵鬧鬧的生活,一同看著這個世界不受控制的變化。

凱勒歐康納(Carroll O'Connor)演繹的阿爾奇·邦克體現當時大多數中年美國白人所理解的「美國方式」,他惱怒困惑地看著「其他人」重新定義美國。

處在經歷根本性變革的動盪十年,又正值一場充滿爭議的海外戰爭,劇中的這些現實對於大多數美國人來說並不陌生,只是很少在晚餐後的電視上看到這些現實的反映。

1972年赫梅茲(Aljean Hermetz)在紐約時報 如此評論:「在『一家子』之前,電視喜劇是女巫、火星 人、瘋女人的大樂園。為數不多的非塑膠情境喜劇都很溫和,相對較戲劇化,不包含不友好的內容。」

然而在一家子中,更年期、流產、婚姻爭執,這些都是可批評的人事物,觀眾學習直面現實、分歧,並從中找到笑料。

在整個1970年代,無論是種族、性別或單親家庭議題,諾曼李爾利用他的力量創作其他情境喜劇,反映了以前很少、甚至是從未在電視上出現過的世界。