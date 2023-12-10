還原眾院聽證現場：共和黨議員3尖銳質詢 語氣如逼供

約州共和黨議員斯特法尼克5日在眾院教育與工作力委員會上，嚴辭質詢哈佛大學、賓大、麻省理工學院的三大名校校長，有關處理校園內反猶太言論之事，引發風暴。(美聯社)

哈佛大學 、賓州大學和麻省理工學院三所常春藤大學校長，在5日國會聽證會中，陷入校園內反猶太 主義爭議，部分回應招致外界廣泛批評。紐約時報試圖還原其中幾段涉及爭議的質詢內容，並指校長們在聽證會面臨的一連串尖銳問題，主要來自共和黨 議員；他們為了從校長口中得到更明確回答，語氣有如逼供。

其中一段質詢，紐約州共和黨眾議員斯特凡尼克 (Elise Stefanik) 質問哈佛大學校長蓋伊(Claudine Gay)，是否縱容學生在校園內呼喊「起義」、「革命」口號。

斯特凡尼克問道，「假若校內有學生呼喊大規模謀殺非裔，哈佛不會保護這樣的言論自由，對吧？」「是否明白哈佛校園最近出現的起義(intifada)口號，是在呼籲對以色列和全球猶太人進行種族滅絕？」斯特凡尼克一逕要求蓋伊回答「是或否」，蓋伊則不斷重覆「哈佛對言論自由的承諾」。

蓋伊始終沒有正面回應起義口號是否符合或違反哈佛行為準則。她只重申，她在校園聽過那種輕率魯莽和充滿仇恨的語言，「這樣的仇恨言論，我個人深深厭惡，也與哈佛價值觀不符。」「我們信守對言論自由的承諾，即便那是令人反感、憤慨和冒犯性的觀點。」

另一段質詢，印第安納州共和黨眾議員班克斯(Jim Banks) 質問賓大校長馬季爾(Elizabeth Magill)為何不阻止日前在校內舉行的巴勒斯坦文學會議，還容許接待平克弗洛伊德(Pink Floyd)樂團反猶太主義的創始成員羅傑·沃特斯 (Roger Waters)。

馬季爾回答只強調「反猶太主義在賓州大學沒有立足之地」，「我們的言論自由政策以憲法為依歸，憲法允許提出強烈觀點」，「我不同意以不同方式對待言論，也無法討論個別紀律程序。」

斯特凡尼克另針對哈佛懸掛烏克蘭國旗、卻不懸掛以色列國旗一事，試圖指出哈佛在表達對外國支持方面不一致。蓋伊答道，「除非有貴賓來訪，否則只懸掛美國國旗，一直是哈佛大學的標準禮節。」至於哈佛為何破例懸掛烏克蘭國旗，蓋伊表示，「那是我前任做的決定。」