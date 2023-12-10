我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1923年首度亮相…洛杉磯「好萊塢」標誌100歲了

台灣大選最後廝殺 侯賴都想邊緣化柯 讓三腳督變兩強鬥

還原眾院聽證現場：共和黨議員3尖銳質詢 語氣如逼供

記者胡玉立／綜合報導
約州共和黨議員斯特法尼克5日在眾院教育與工作力委員會上，嚴辭質詢哈佛大學、賓大、麻省理工學院的三大名校校長，有關處理校園內反猶太言論之事，引發風暴。(美聯社)
約州共和黨議員斯特法尼克5日在眾院教育與工作力委員會上，嚴辭質詢哈佛大學、賓大、麻省理工學院的三大名校校長，有關處理校園內反猶太言論之事，引發風暴。(美聯社)

哈佛大學、賓州大學和麻省理工學院三所常春藤大學校長，在5日國會聽證會中，陷入校園內反猶太主義爭議，部分回應招致外界廣泛批評。紐約時報試圖還原其中幾段涉及爭議的質詢內容，並指校長們在聽證會面臨的一連串尖銳問題，主要來自共和黨議員；他們為了從校長口中得到更明確回答，語氣有如逼供。

其中一段質詢，紐約州共和黨眾議員斯特凡尼克 (Elise Stefanik) 質問哈佛大學校長蓋伊(Claudine Gay)，是否縱容學生在校園內呼喊「起義」、「革命」口號。

斯特凡尼克問道，「假若校內有學生呼喊大規模謀殺非裔，哈佛不會保護這樣的言論自由，對吧？」「是否明白哈佛校園最近出現的起義(intifada)口號，是在呼籲對以色列和全球猶太人進行種族滅絕？」斯特凡尼克一逕要求蓋伊回答「是或否」，蓋伊則不斷重覆「哈佛對言論自由的承諾」。

蓋伊始終沒有正面回應起義口號是否符合或違反哈佛行為準則。她只重申，她在校園聽過那種輕率魯莽和充滿仇恨的語言，「這樣的仇恨言論，我個人深深厭惡，也與哈佛價值觀不符。」「我們信守對言論自由的承諾，即便那是令人反感、憤慨和冒犯性的觀點。」

另一段質詢，印第安納州共和黨眾議員班克斯(Jim Banks) 質問賓大校長馬季爾(Elizabeth Magill)為何不阻止日前在校內舉行的巴勒斯坦文學會議，還容許接待平克弗洛伊德(Pink Floyd)樂團反猶太主義的創始成員羅傑·沃特斯 (Roger Waters)。

馬季爾回答只強調「反猶太主義在賓州大學沒有立足之地」，「我們的言論自由政策以憲法為依歸，憲法允許提出強烈觀點」，「我不同意以不同方式對待言論，也無法討論個別紀律程序。」

斯特凡尼克另針對哈佛懸掛烏克蘭國旗、卻不懸掛以色列國旗一事，試圖指出哈佛在表達對外國支持方面不一致。蓋伊答道，「除非有貴賓來訪，否則只懸掛美國國旗，一直是哈佛大學的標準禮節。」至於哈佛為何破例懸掛烏克蘭國旗，蓋伊表示，「那是我前任做的決定。」

猶太 共和黨 哈佛大學

上一則

3藤校校長眾院作證 證詞皆由紐約著名律師事務所準備

下一則

選擇性護言論自由 學者批高校雙標：校長們像變色龍

延伸閱讀

電動車須占新車67%？ 眾院否決拜登案

電動車須占新車67%？ 眾院否決拜登案
國會聽證會反猶爭議答詢惹議 賓州大學校長請辭

國會聽證會反猶爭議答詢惹議 賓州大學校長請辭
哈佛學生揚言「種族滅絕猶太」校長未表態 挨批後道歉

哈佛學生揚言「種族滅絕猶太」校長未表態 挨批後道歉
蓋茨多項指控纏身 恐遭共和黨逐出國會

蓋茨多項指控纏身 恐遭共和黨逐出國會

熱門新聞

美國生活費高昂，年輕人買不起房子，讓愈來愈多的國人不再相信「美國夢」，甚至移居到生活費低的其他國家。（路透）

生活開銷大 買不起房…許多公民遠走他鄉 到海外才能實現美國夢

2023-12-05 14:52
圖為今年5月從哥倫比亞通過「達連隘口」，一路跋渉，最後到達巴拿馬下奇基托邊界的中國人，接受邊警盤訊，目的地是美國。(美聯社)

逃避習治理… 中國「走線人」大增 他喊：在美才活得像人

2023-12-04 21:36
南佛州大學化學系博士生李旭明涉嫌在鄰居門口放毒，已被遞解回中國。(Hillsborough County Sheriff's Office官網)

南佛州大學博士生投毒鄰居遣返中國 若回美就會被抓

2023-12-07 12:34
商務部長雷蒙多在雷根國防論壇上點名輝達，不要為賺錢而繞道去支持中國。(路透)

雷蒙多點名輝達：別為賺錢幫中國做晶片 籲美國國安勝過短期收入

2023-12-03 01:30
環保署的提議表示，無論自來水或其他飲用水樣本中的鉛含量如何，水管必須在10年內更換。（Pexels）

快看世界／為了下一代 目標十年內更換數百萬鉛水管

2023-12-04 16:57
菲律賓南部今天發生規模7.6強震，民眾緊急出外避難。（路透）

菲律賓規模7.6強震 當局警告恐發生毀滅性海嘯

2023-12-02 13:17

超人氣

更多 >
3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨
還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約

還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約
一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛

一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛
北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲
民調：拜登支持率創新低 川普2024總統大選領先

民調：拜登支持率創新低 川普2024總統大選領先