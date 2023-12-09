我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

11月零售業大減近4萬工作機會 年終購物季不利兆頭

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

OPEC阻COP28逐步淘汰化石燃料 遭環團國際聯盟抨擊

中央社／杜拜9日綜合外電報導
石油輸出國家組織（OPEC）。（路透）
石油輸出國家組織（OPEC）。（路透）

石油輸出國家組織（OPEC）呼籲其成員國和結盟油國在聯合國氣候會議上阻撓任何針對化石燃料的協議後，今天遭到環保團體及一個尋求具企圖心氣候行動的國際聯盟抨擊。

法新社報導，正在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）期間，談判代表公布一份協議草案，內容包括要求逐步淘汰化石燃料。事後OPEC秘書長蓋斯（Haitham Al-Ghais）致函所有13個成員國和10個以俄羅斯為首的盟國，提出上述呼籲。

非政府組織350.org的全球活動部副主任萊利姆（Cansin Leylim）說：「OPEC對逐步淘汰化石燃料的拚命抵抗，暴露他們對潮流變化的恐懼，這在COP28的討論中顯而易見。」

由加勒比海島國巴貝多（Barbados）、法國、肯亞、幾個太平洋島國等一群廣泛國家組成的「雄心聯盟」（High Ambition Coalition），也批評OPEC的做法。

雄心聯盟主席、馬紹爾群島（Marshall Islands）氣候特使史提格（Tina Stege）說：「沒有什麼比化石燃料更可能危及地球上所有人的繁榮和未來，其中包括OPEC國家的所有公民。」

西班牙生態轉型部長黎貝拉（Teresa Ribera）今天也批評OPEC試圖阻止COP28同意任何逐步淘汰化石燃料的行動，稱此舉「令人作嘔」。

西班牙是歐洲聯盟（EU）輪值主席國，而黎貝拉是歐盟在COP28的談判代表。歐盟正在會議上敦促淘汰石油、天然氣和煤炭等燃料。

黎貝拉表示：「我們有必要相當清楚、大膽和明確表示，歐盟將與...本次會議絕大多數締約方立場一致，確保在逐步淘汰化石燃料上，我們能得到有意義和富有成效的結果。」

歐盟 石油 聯合國

上一則

直擊COP28／碳排殺人 醫師：醫療體系應強化氣候調適能力

延伸閱讀

COP28直擊／鳥籠遊行續集 聲援加薩成主旋律

COP28直擊／鳥籠遊行續集 聲援加薩成主旋律
OPEC祕書長致函OPEC+成員國 聯手抵制COP28化石燃料提案

OPEC祕書長致函OPEC+成員國 聯手抵制COP28化石燃料提案
加拿大開化石燃料國第1槍 油氣業設碳排上限

加拿大開化石燃料國第1槍 油氣業設碳排上限
COP28遇環團抗議高喊：減少化石燃料非解方 應永遠淘汰

COP28遇環團抗議高喊：減少化石燃料非解方 應永遠淘汰

熱門新聞

美國生活費高昂，年輕人買不起房子，讓愈來愈多的國人不再相信「美國夢」，甚至移居到生活費低的其他國家。（路透）

生活開銷大 買不起房…許多公民遠走他鄉 到海外才能實現美國夢

2023-12-05 14:52
圖為今年5月從哥倫比亞通過「達連隘口」，一路跋渉，最後到達巴拿馬下奇基托邊界的中國人，接受邊警盤訊，目的地是美國。(美聯社)

逃避習治理… 中國「走線人」大增 他喊：在美才活得像人

2023-12-04 21:36
南佛州大學化學系博士生李旭明涉嫌在鄰居門口放毒，已被遞解回中國。(Hillsborough County Sheriff's Office官網)

南佛州大學博士生投毒鄰居遣返中國 若回美就會被抓

2023-12-07 12:34
商務部長雷蒙多在雷根國防論壇上點名輝達，不要為賺錢而繞道去支持中國。(路透)

雷蒙多點名輝達：別為賺錢幫中國做晶片 籲美國國安勝過短期收入

2023-12-03 01:30
環保署的提議表示，無論自來水或其他飲用水樣本中的鉛含量如何，水管必須在10年內更換。（Pexels）

快看世界／為了下一代 目標十年內更換數百萬鉛水管

2023-12-04 16:57
菲律賓南部今天發生規模7.6強震，民眾緊急出外避難。（路透）

菲律賓規模7.6強震 當局警告恐發生毀滅性海嘯

2023-12-02 13:17

超人氣

更多 >
誰是天生領導者？天蠍可靠、摩羯意見中肯、「這星座」正能量用不完

誰是天生領導者？天蠍可靠、摩羯意見中肯、「這星座」正能量用不完
內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈
佛州參議員指「中國大蒜」用糞便施肥不衛生 構成重大國安風險

佛州參議員指「中國大蒜」用糞便施肥不衛生 構成重大國安風險
「北京沒有安全線路」歐盟領導人提前離華 中否認通訊監聽

「北京沒有安全線路」歐盟領導人提前離華 中否認通訊監聽
1970年電影「愛的故事」男主角 雷恩歐尼爾逝世 享年82歲

1970年電影「愛的故事」男主角 雷恩歐尼爾逝世 享年82歲