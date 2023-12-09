OPEC阻COP28逐步淘汰化石燃料 遭環團國際聯盟抨擊

石油輸出國家組織（OPEC）。（路透）

石油 輸出國家組織（OPEC）呼籲其成員國和結盟油國在聯合國 氣候會議上阻撓任何針對化石燃料的協議後，今天遭到環保團體及一個尋求具企圖心氣候行動的國際聯盟抨擊。

法新社報導，正在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）期間，談判代表公布一份協議草案，內容包括要求逐步淘汰化石燃料。事後OPEC秘書長蓋斯（Haitham Al-Ghais）致函所有13個成員國和10個以俄羅斯為首的盟國，提出上述呼籲。

非政府組織350.org的全球活動部副主任萊利姆（Cansin Leylim）說：「OPEC對逐步淘汰化石燃料的拚命抵抗，暴露他們對潮流變化的恐懼，這在COP28的討論中顯而易見。」

由加勒比海島國巴貝多（Barbados）、法國、肯亞、幾個太平洋島國等一群廣泛國家組成的「雄心聯盟」（High Ambition Coalition），也批評OPEC的做法。

雄心聯盟主席、馬紹爾群島（Marshall Islands）氣候特使史提格（Tina Stege）說：「沒有什麼比化石燃料更可能危及地球上所有人的繁榮和未來，其中包括OPEC國家的所有公民。」

西班牙生態轉型部長黎貝拉（Teresa Ribera）今天也批評OPEC試圖阻止COP28同意任何逐步淘汰化石燃料的行動，稱此舉「令人作嘔」。

西班牙是歐洲聯盟（EU）輪值主席國，而黎貝拉是歐盟 在COP28的談判代表。歐盟正在會議上敦促淘汰石油、天然氣和煤炭等燃料。

黎貝拉表示：「我們有必要相當清楚、大膽和明確表示，歐盟將與...本次會議絕大多數締約方立場一致，確保在逐步淘汰化石燃料上，我們能得到有意義和富有成效的結果。」