OPEC阻COP28逐步淘汰化石燃料 遭環團國際聯盟抨擊
石油輸出國家組織（OPEC）呼籲其成員國和結盟油國在聯合國氣候會議上阻撓任何針對化石燃料的協議後，今天遭到環保團體及一個尋求具企圖心氣候行動的國際聯盟抨擊。
法新社報導，正在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）期間，談判代表公布一份協議草案，內容包括要求逐步淘汰化石燃料。事後OPEC秘書長蓋斯（Haitham Al-Ghais）致函所有13個成員國和10個以俄羅斯為首的盟國，提出上述呼籲。
非政府組織350.org的全球活動部副主任萊利姆（Cansin Leylim）說：「OPEC對逐步淘汰化石燃料的拚命抵抗，暴露他們對潮流變化的恐懼，這在COP28的討論中顯而易見。」
由加勒比海島國巴貝多（Barbados）、法國、肯亞、幾個太平洋島國等一群廣泛國家組成的「雄心聯盟」（High Ambition Coalition），也批評OPEC的做法。
雄心聯盟主席、馬紹爾群島（Marshall Islands）氣候特使史提格（Tina Stege）說：「沒有什麼比化石燃料更可能危及地球上所有人的繁榮和未來，其中包括OPEC國家的所有公民。」
西班牙生態轉型部長黎貝拉（Teresa Ribera）今天也批評OPEC試圖阻止COP28同意任何逐步淘汰化石燃料的行動，稱此舉「令人作嘔」。
西班牙是歐洲聯盟（EU）輪值主席國，而黎貝拉是歐盟在COP28的談判代表。歐盟正在會議上敦促淘汰石油、天然氣和煤炭等燃料。
黎貝拉表示：「我們有必要相當清楚、大膽和明確表示，歐盟將與...本次會議絕大多數締約方立場一致，確保在逐步淘汰化石燃料上，我們能得到有意義和富有成效的結果。」
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