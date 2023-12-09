直擊COP28／碳排殺人 醫師：醫療體系應強化氣候調適能力

阿拉伯聯合大公國杜拜乾燥少雨，沙塵霧霾嚴重空氣品質欠佳。（攝影／鐘聖雄）

聯合國第28屆氣候峰會（COP28）正在杜拜舉行，今年峰會首度將「健康」納入討論議程。世界衛生組織（WHO）估計，氣候變遷 導致空汙、高溫 及疾病傳播加劇，每年有1.9億人的生命健康安全受到衝擊，呼籲各國儘速加強醫療體系應對資源。

大林慈濟醫院副院長林名男表示，面對氣候危機台灣當然無法置身事外，氣候變遷導致的疾病傳染途徑增加，例如原本只有在南部盛行的登革熱近年已逐漸擴大到全台各地，同時台灣民眾也深受空氣汙染威脅，必須強化公衛醫療的資源以因應氣候危機。

碳排殺人 COP28主席：氣候變遷是本世紀人類健康最大威脅

煤炭、石油、天然氣等化石燃料不只排放碳排，更排放大量空氣汙染。根據WHO統計，每年空汙造成將九百萬人死亡，是烏俄戰爭與以哈衝突傷亡人數的數十倍。COP28主席賈柏（Sultan Al Jaber）直言，氣候變遷已是本世紀⼈類健康的最⼤威脅。

隨著氣候變遷加劇，高溫、野火、洪水等災害愈見頻繁，導致糧食不足、傳染病散播的問題。世衛組織今年在氣候峰會上提出《氣候與健康宣言》，要把人類健康擺到氣候行動的核心，並加速醫療衛生系統因應氣候變遷的能力，已獲得超過125個國家簽署，是這次峰會最多國家支持的協議之一。

台灣醫療人員過去對氣候變遷的關注較低，今年參與峰會也以環團、企業人士居多。特地前往杜拜參加峰會的林名男指出，其實台灣也深受其害，過去登革熱盛行季節短，區域集中在北回歸線以南，但隨著全球暖化，台灣的夏天愈來愈長，北部也開始出現登革熱本土病例，「這絕對是跟氣候變遷緊密有關。」

林名男說，台灣跟全球一樣面對空汙威脅，很大一部分汙染源是化石燃料，空汙會導致罹患心血管疾病、腦血管疾病、中風、肺部疾病如肺腺癌等機率增加，「在減碳 時更要一併減少空汙。」他提醒，台灣是高溫多雨地區，面對氣候變遷，要特別注意與沙門氏菌、霍亂等水傳染疾病。

氣候變遷對人體健康的影響，保險業也深有所感。南山人壽董事長尹崇堯在世界氣候高峰會（WCS）上就表示，這幾年台灣高溫破紀錄，隨之而來的熱傷害與高溫疾病愈來愈多，為了因應環境改變，南山人壽與50家醫療機構合作，提供客戶完善的醫療保健服務，協助他們抵禦氣候變遷帶來的相關疾病。

尹崇堯也說，保險業者擁有許多資金，可以用於投資低碳轉型的新創工作上，並要求客戶落實企業社會責任，也與政府合作提供微型保險給弱勢族群，保障逾四萬個弱勢病患醫療照護費用，減少醫療資源取得落差。

向國際取經 醫師建議：碳費收入一部分可挹注醫療公衛

林名男說，過去醫療系統過度專注在「下游」，只看到生病的人，卻忘記預防勝於治療，他解釋，疾病的發生，主要與基因、生活方式、外部環境三大因素有關，「基因難以改變、生活方式要靠個人努力，而外部環境則應該是政府有責任來改善。」他說，如果醫療系統只在下游收拾，沒有看到上游環境不斷惡化，那台灣醫療系統一定會愈來愈辛苦，早晚會撐不住。

林名男提到，今年氣候峰會特別把全球每年間剛醫療資源預算耗費九兆美元，與每年提供六兆美元的化石燃料補貼放在一起討論，就是說政府補貼高汙染產業，危害人體健康安全，「必須把不當補貼砍掉，省下來的錢挹注到醫療衛生，才是正確做法。」他認為，台灣也可借鏡國際趨勢，將徵收碳費的一部分挹注在醫療公共衛生上。

醫療院所也要減碳 林名男：不能一邊救人、一邊害人

此外，林名男也說，醫療機構本身也要減碳。台灣的醫療院所是工廠以外，用電最大的單位，因為很多儀器要24小時運轉、很多東西用一次就丟，「很多人覺得醫療碳排是必要的，但其實很多環節還是可以減碳。」

林名男舉例，過去就研究氣喘噴劑，噴一罐大概等於汽車跑三百公里的碳排，但若改成粉狀藥物，就能降到四公里，從藥物選擇上就能減碳。

再者如嘉義慈濟醫院引入自然採光、節能照明、中水回收利用、減少一次性餐具、蔬食料理等都能減碳，林名男說，慈濟醫院統計一年院內供應360萬噸的蔬食，不僅讓人體更健康，還減少了三千多噸的碳排放，「我們醫院每個月電費將近六百萬，去年更換了一台磁浮是空調主機，省了百分之八的耗電，就省了近五十萬。」