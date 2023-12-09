COP28直擊／專訪「日本NASA」：15年後CO2濃度飆450ppm

日本太空專家平林毅在峰會受訪，提到台日在太空議題的合作。（願景工程特約記者鐘聖雄／攝影）

聯合國氣候峰會不只討論減碳、調適等議題，更有來自全球的科研機構齊聚一堂，探討科技如何對抗氣候變遷 。本報在會場專訪來自日本 的太空 專家平林毅，他憂心指出，根據日本衛星長期監測地球的數據，大氣二氧化碳濃度恐在15年後就飆上450 ppm，人類必須做出緊急行動來遏止暖化。

「日本的NASA」在做什麼？

日本「宇宙航空研究開發機構」（JAXA，日本太空局）第一宇宙技術部門地球觀測主管平林毅表示，該機構相當於「日本的NASA」，具有研發與發射火箭，以及研發各種衛星來監測宇宙及地球的能力。

「我們目前有6顆人造衛星，已監測地球超過35年，涵蓋氣候、森林與海洋的數據，可以用來了解我們的環境；這些數據是自由而開放的，透過網路分享給各國。」平林毅解釋，衛星可用於監測人類活動引起的變化，例如熱帶森林的減少、臭氧層的破壞及二氧化碳濃度的增加，藉此加深對地球的認識，以預測未來環境變化。

他表示，JAXA在15年前發射針對氣候變遷的衛星，監測大氣中的甲烷和二氧化碳，記錄下長期的濃度變化；同時，也用衛星來監測全球森林的變化，並建立「熱帶地區森林早期預警系統」，獲得非洲與南美國家採用。

對於大氣溫室氣體變化，平林毅憂心忡忡地說：「根據我們的觀察，二氧化碳濃度和甲烷濃度每年都在增加。控制二氧化碳與甲烷的排放行動非常緊急，對人類來說至關重要」。

根據歷史紀錄，1780年二氧化碳濃度僅280 ppm，隨著工業革命改變全球環境，2013年濃度已跨過400 ppm大關，成長幅度驚人。

平林毅指出，當前二氧化碳濃度約為420 ppm，而要減緩暖化，人類必須將濃度控制在「430到450 ppm之內」；然而，據太空科研機構的觀察，每年全球二氧化碳濃度上升2 ppm，若當前趨勢持續下去，大約15年後，濃度就會上升到450 ppm，暖化也會更加嚴重。

台日「太空友好」抗氣候變遷

平林毅指出，JAXA跟台灣及其他國家的太空機構合作，一同參與名為「守望亞洲」（Sentinel Asia）的國際災害因應組織，共有3個台灣科研組織加入，包括「國家太空中心」（TASA）。

他說，「台灣科研組織加入國際框架，福爾摩沙五號衛星（Formosa 5）為守望亞洲做出貢獻，這是一個（台灣幫助對抗氣候變遷）的範例」。