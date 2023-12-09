長新冠加劇 CDC估美330萬人患長期疲倦症候群

疾病防治中心公布美國有300萬慢性疲勞症候群患者，長新冠可能是重要原因之一。圖為倡議者5月在華府以300個小床象徵數百萬個患者，提醒政府重視。（美聯社）

聯邦疾病防治中心 (CDC )8日指出，全美約有330萬人患有長期疲倦症候群(chronic fatigue syndrome)，高出歷年來估計許多，部分原因可能是長新冠患者也有長期疲倦問題；CDC研究員盎格(Elizabeth Unger)說，這絕不是「罕見的疾病」。

美聯社報導，長期疲倦的主要症狀是連續六個月感到極端疲倦，即使睡眠正常都無法改善；部分患者說運動、工作或其他活動後，還會感到疼痛、腦霧等，這毛病無藥可治，驗血測不出來，掃描也無法很快診斷出來。

醫界目前無法確定是何原因造成，有些研究認為，這是人體對感染長期反應，或免疫系統突然遭受「大震撼」所造成。

民間組織提醒政府重視慢性疲勞症候群患者，尤其是長新冠的患者。（美聯社）

長期疲倦症40年前開始受矚目，因為內華達州印克萊恩村(Incline Village)和紐約州 林敦維爾(Lyndonville)出現群聚病例，有些醫生認為是心理焦慮造成的身心症，把它當作「雅痞流感」就好，目前仍有些專家和醫師贊同這種看法。

猶他州26歲女子漢娜‧鮑威爾(Hannah Powell)出現這問題五年了，一直都沒被診斷出來；她說，醫師都說是她個人的問題，只是焦慮、憂鬱而已。

盎格等人提出的報告是根據2021年和2022年針對5萬7000名成人的調查估算，問卷包括：醫生是否診斷出患有肌痛性腦脊髓炎(myalgic encephalomyelitis)或長期疲勞症、現在仍有嗎等，約1.3%受調民眾對兩問題的答覆皆為肯定。

報告其他要點包括：患有此症的女性多於男性，白人多於其他種族或族裔。這兩點符合更早較小型研究的發現。

長期以來，大眾都認為這是「富白女病」，直到最近這項研究打破此一觀感；男女患者人數的差距不像過去研究所說那麼大，白人、黑人更沒甚麼差別；但貧富之間確實有感覺勞累的差距。

鹽湖城貝特曼霍恩醫學中心專家葉爾曼(Brayden Yellman)說，錯誤的觀念，可能源於被診斷出患有長期疲倦症並接受治療的人，都是擁有較多醫療資源的人；當他們喊累，說不想上班上學的時候，較容易取信於人。