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COP28直擊／CCPI氣候保護績效評比 丹麥蟬聯榜首 美國排名57

聯合報特派記者林奐成、願景工程記者孫文臨／杜拜即時報導
德國看守（Germanwatch）、新氣候研究所（New Climate Institute）、全球氣候行動網絡（Climate Action Network International）等獨立機構今（8日）公布全球氣候變遷績效指標（CCPI）。（願景工程記者孫文臨／攝影）
德國看守（Germanwatch）、新氣候研究所（New Climate Institute）、全球氣候行動網絡（Climate Action Network International）等獨立機構今（8日）公布全球氣候變遷績效指標（CCPI）。（願景工程記者孫文臨／攝影）

聯合國第28屆氣候峰會（COP28）正在杜拜舉行，德國看守（Germanwatch）、新氣候研究所（New Climate Institute）、全球氣候行動網絡（Climate Action Network International）等獨立機構今（8日）公布一年一度的全球氣候變遷績效指標（CCPI），台灣退步四名，排名第61名、倒數第七。

今年CCPI由丹麥蟬聯榜首，其次是愛沙尼亞、菲律賓，中國及美國分別排第52名及第57名，台灣今年的氣候變遷績效較去年退步四名，排名第61名、倒數第七，僅略優於韓國、俄羅斯及加拿大。

CCPI由德國看守組織主辦，自2005年每年都會評比各國的氣候保護績效，評比國家涵蓋全球九成以上的碳排放，是許多金融業者判斷永續投資方向的參考指標之一。CCPI評分總共分為四大項目：溫室氣體排放占40%，再⽣能源、能源耗用和氣候政策各占20%。

「溫室氣體排放」是台灣表現最差的項目，位居倒數第四名，是非產油國家的最後一名，在人均碳排放、2030年減碳目標都被評為「極差」。台灣的人均碳排放約為每年12噸，是全球平均的兩倍以上，2030年減碳目標僅24%也落後許多國家；該項目表現最好的國家則是菲律賓，其人均碳排僅約每年1.2噸，且2030年減碳目標為75%。

「再生能源」項目台灣排第51名，再生能源占比及2030年再生能源目標都「極差」。2022年台灣的再生能源僅占整體電力的8.3%，2030年目標也只有27%。相較之下，水力發電豐沛的挪威再生能源已達99%，是該項目第一名。

「能源耗用」項目台灣排第57名，在人均能源用量及2030年節能目標都是「極差」。而四大項目中，台灣僅有「氣候政策」表現較好，位居24名，接近「中等」，該項目主要評估該國氣候政策目標及具體作為。

根據CCPI提供的資料，台灣環保團體媽媽氣候行動聯盟與環境品質文教基金會也協助本次氣候績效評比調查。

看守德國的氣候指數專案負責人柏客（Jan Burck）表示，整體來看有些國家的氣候績效表現相較其他國家更好，但實際上沒有一個國家有非常好的表現，若要以控制升溫在1.5度的目標來看，全球現況是遠遠落後。

新氣候研究所教授赫內（Niklas Höhne）提到，印度今年名列前茅是因為人均碳排較低，且積極發展再生能源，但印度目前仍高度仰賴煤炭，2030年的再生能源指標也仍然太低。

國際氣候⾏動網絡資深專員Janet Milongo表示，今年伊朗、阿拉伯聯合大公國及沙烏地阿拉伯排名墊底，再次凸顯了加速淘汰化石燃料的重要性，世界各國無需任何猶豫，應該迅速、徹底淘汰化石燃料，並以公平、公正的方式快速擴大再生能源、提高能源效率。

減碳 德國 氣候變遷

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